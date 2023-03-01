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رد فعلها صادمة .. شاب يقوم بفعل فاضح ويمارس الرذيله مع رهف القنون وهي بدون ملابس بحفلة خاصة ..شاهد الان

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فنون - روايدا بن عباس - شاركت المشهورة  ​ فيديو لها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام .

 

وظهرت رهف في الفيديو ترقص وداعب شخص مجهول مؤخرتها وامسكها، لكن ما إستفز المتابعين وأثار الجدل بينهم هو ردة فعلها، فهي بدت سعيدة بما يحصل.

 

وكانت قد نشرت رهف القنون أمس السبت، فيديوهات لها بإطلالة عارية عبر حسابها الشخصي على “انستغرام”  احتفالًا بعيد عيد الهالوين .

 

وظهرت رهف القنون في أحد الفيديوهات مرتدية فستانا أبيض قصيرا، مؤدية حركات جريئة صحبة فتيات، وفي فيديو ثاني، ظهرت صحبة مجموعة من الفتيات يرتدين أزياء داخلية شفافة ما جعلهم يبدو شبه عاريات  .

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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