شاهد .. نجمة "باب الحارة" كندة حنا بملابس جريئة وسط الثلوج ودرجة حرارة صفر ومتابع ولعتينا

فنون - كتب سعد محمود - على الرغم من انتهاء مسلسل "ممالك النار" الذي دفع بالممثلة كندة حنا لإجراء تمارين قتالية، لا تزال كندة تخضع لتمرينات قاسية.

وقد نشرت كندة فيديو لها وهي تخضع لتمرينات بملابس صيفية خفيفة، على شرفة النادي الرياضي المغطاة بالثلوج وبدرجة حرارة منخفضة جدا لامست الصفر.

وكانت كندة حنا قد حلت ضيفة عبر اذاعة المدينة اف ام، وتحدثت عن السبب الرئيسي وراء إحجام عدد كبير من الفنانين السوريين عن مشاركة آرائهم في القضايا المختلفة هو الشتيمة التي يتعرضون لها عندما يفعلون ذلك لأننا وصلنا لحالة "عدم احترام للفنان" خاصة عندما يتحدث في السياسة وعليه فإن الأسلم هو أن يتحدث فقط عن مهنته.

وتحدثت حنا عن طفولتها في القرية وحبها للعمل مع والدها بالزراعة وفخرها بذلك معتبرة أنها فلاحة من الداخل لأن الأرض علمتها الثبات والصبر والقدرة على العطاء، مضيفة إن الدخول للفن ودراسة التمثيل لم يكن يوماً بحسبانها خاصة أن البيئة المحافظة والعقلية التي تفترض الفكرة السيئة عن الممثلة كانت موجودة، إلا أن أدائها المسرحي في فترة المراهقة وفخر والدها بها دفعها للتجربة التي استمرت إلى اليوم.