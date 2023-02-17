نسرين طافش تولع السوشيال ميديا بوصلة رقص ساخنة .. والجمهور يعلق: أجمد من صافينار وسماء المصري

فنون - سعد محمود - أعادت حسابات فنية على مواقع التواصل الإجتماعي تداول مقطع فيديو للفنانة نسرين طافش، ظهرت خلاله وهي ترقص بطريقة مثيرة على أنغام أغنية "ازيك النهار دة" التي طرحتها مؤخراً المطربة "ساندي".

وقد تباينت تعليقات المتابعين على الفيديو المتداول، حيث أشاد البعض برقص نسرين طافش، بينما انتقد آخرون قيامها بتلك الرقصة الجريئة حسب وصفهم.

شاركت الفنانة نسرين طافش أحدث إطلالة لها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، حيث ظهرت مرتدية جمبسوت كاجوال باللون البيج الفاتح لتكشف عن جمالها، ودون أكمام لتبرز عن رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش في المكياج على الألوان الترابية الناعمة للعيون التي تبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت نسرين طافش، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف نسرين طافش، بوضع الكثير من الإكسسوارات، وأكتفت بوضع قرط بسيط لإكمال ظهورها اللافت.