شكرا لبحثكم عن خبر ”منها مهر مسدس وسيارة” .. شاهد : عقد زواج يثير جدلا واسعا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثارت صور لعقود زواج عراقية صادرة من محكمة الأحوال الشخصية، جدلا واسعا. وأظهرت الصور تسجيل المهر في أحد العقود المتداولة مسدس وسيارة، وأظهرت صورة عقدا آخر بين زوجين من الديانة الإسلامية واليهودية. ومن جانبه أوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن الصور المنشورة لا أساس لها من الصحة، وهي مزورة.

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