يكاد صدرها المشدود ينفجر.. الصاروخ ميرهان حسين تضج أنوثة وإثارة بلبس ضيق أبرز مفاتنها

ميريهان حسين تتصدر من جديد مواقع التواصل بإطلالتها الجديدة التي وصفها جمهورها ومتابعيها، بالجريئة حيث نشرت مجموعة من الصور المختلفة عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت ميريهان حسين، مرتديه فستان قصير باللون التايجر، ودون أكمام ليكشف عن جمالها ورشاقتها، وأنتعلت حذاء بكعب عالي باللون الأسود لإكمال ظهورها.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت ميريهان حسين في المكياج على اللون الأسود للعيون الذي يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ميريهان حسين، أن تترك شعرها الأسود منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تكشف عن جمالها.

واختارت ميريهان حسين، أن تضع مجموعة كبيرة من الإكسسوارت باللون الذهبي، فأختارت عقد حول الرقبة مع أسوارة لليد وساعة لإكمال ظهورها.