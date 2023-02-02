عاشرها بشراهة وعنف.. أفجر مشهد ساخن لأيقونة الإغراء المصري ناهد يسري من فيلمها الممنوع الذي اعتزلت بسببه.. شاهد

فنون - امير التهامي - عرفت في الوسط الفني وبين النقاد والجمهور بشهر ممثلة إغراء، حيث قامت بالمشاركة في العديد من الأعمال الفنية والسينما المصرية في الستينات والسبعينات واشتهرت حينها بجرأة مشاهدها، وكثير من أعمالها تسببت بإثارة نوبة من الجدل بسبب احتواءها على مشاهد خادشة، إنها الفنانة "ناهد يسري" التي ولدت في محافظة القاهرة عام 1947، واسمها الكامل ناهد شكري، اخت المؤلمة والممثلة سامية شكري، وانتقلت إلى بيروت بعد نكسة 1767 وتوقف النشاط الفني حينها في مصر، مستغلة بداية نهضة السينما اللبنانية.

اشتهرت الفنانة ناهد بمشاهدها في بعض هذه الأفلام بالجرءه وقدمت مايزيد عن 20 فيلم واشهرها، سعيدة الأقمار السوداء، وعندما يغني الحب، ولو بعد حين، في أول حوار صحفي لها بعد 25 عام من الغياب، كشفت عن كواليس اختفائها من الساحة الفنية، وكذلك كواليس افلامها الجريئة خلال فترة السبعينات، حتى انها اشتهرت بأنها اشهر فنانة إغراء مصرية خلال تلك الفترة، وكل اعترافات الفنانة يسرى أكدت أنها غير نادمة على ادوارها القديمة، وقالت لو فكرت في اعمالي القديمة لكنت تعبت جدا، ولم اعمل شيء يفرض الزعل، فأنا لم اقتل ولم أسرق ولم اسب انبياء الله، كانت هذه مجرد أدوار ومهند أنا اشتغل فيها.

▪︎غضب زوجها من الأفلام

عن غضب زوجها قالت ناهد انها لم تعتذر حتى الان، وزوجي لم يخبرني بهذا الشيء، وعندما تزوجت قلت لزوجي انا فنانة وممثلة ولست بنت الشعراوي، وهذه مهنتي، ولم يقول حينها شيء، ولكن بعد فترة لم يعجبني الوضع واخترت زواجي قبل مهنتي.

واوصلت الفنانة الشهيرة اعترافتها وقالت ان الأفلام لا تنجح دون بوس وكل الناس تحب البوس، وفيلم أبي فوق الشجرة لم ينجح ولم يشاهده الجمهور إلا من أجل ثلاث مئة الف بوسة لعبد الحليم حافظ لناديه لطفي، وما ينفع اغش تمثيل واقول مش عايزة اتباس!!

▪︎ فيلم الأقمار السوداء

تسبب هذا الفيلم بحجة كبيرة حتى انه جعل الرئيس السادات يعين حينها لجنة من الاتحادات الفنية، شملت كمال الشيخ، وعبد العزيز فهمي، وتحية كريوكا، وكلفها بتبرأة ساحة الممثلين المصريين من الظهور عرايا بالفيلم، وهو ما فعلته اللجنة، حيث اتخذت قالت انه تم استخدام حيلة في التصوير، وبهذا تمت تبرئتهم.

▪︎ سبب عدم عرض الفيلم

لم يعرض الفيلم في دور العرض السينمائي المصري بسبب اعتراض الجهاز الرقابي عليه، لاحتوائه على مشاهد جنسية صارخة تثير للمراكز لا تتناسب مع المجتمع المصري، إلا أنه تم تسريبه في أشرطة كاسيت وتوزيعه، حتى عملت رقابة التسجيلات على حصره على الكبار فقط.

▪︎السيرة الذاتبة للفنانة ناهد

ولدت ناهد يسري يوم 6 فبراير 1947 في مصر. بدأت العمل الفني عام 1968 مع سامية شكري شقيقتها الكبرى، وقامت ببطولة عدد من الأفلام في السينما المصرية في عقدي الستينيات والسبعينيات.

واتسمت مشاهد بعض هذه الأفلام بالجرأة والإغراء، ولديها مايزيد عن 20 فيلما. وقامت بالمشاركة في عدد من المسلسلات كان أشهرها مسلسل الكنز.

في عام 2010 كرمت في قائمة الأعمال – أفلام

شاركت ناهد يسري في مجموعة من الأعمال الفنية تمثل أبرزها في أفلام منها: • 1984 : حكاوى • 1973 : ملكة الحب • 1973 : عندما يغني الحب • 1971 : سيدة الأقمار السوداء •1971 : امرأة من نار •1971 : الحب سنة • 1968 : عدوية • 1968 : المساجين الثلاثة • 1967 : شاطئ المرح • حب وغرام في • الأضواء • قطط شارع الحمرا • الخدعة • أشياء لاتشترى • أبناء للبيع • نصيب مكتوب • نصيب مكتوب • ساعات الفزع • اختفاء زوج