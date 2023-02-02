شاهد .. رهف القنون تنزع ثوب الخجل وتلامس عوراتها المكشوفة للترويج لموقع اباحي ومتابع: فشر سما المصري و ميا خليفة

انت الان تتابع خبر رهف القنون ثوب الخجل وتلامس عوراتها المكشوفة للترويج لموقع اباحي ومتابع: فشر مودل أش ( اتفرج الصور ) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت رهف القنون عبر حسابها في انستغرام صورة لها وصفت بالخادشة، حيث ظهرت بها وهي ترتدي فستان قصير جدا كشف عن كل أفخاذها،

وبصدر مكشوف، ووقفت بوضعية مثيرة حتى تبرز مفاتنها أكثر، كما وضعت يدها على صدرها والأخرى على فخذها بقصد الإغراء، وأغلقت خاصية التعليقات امام المتابعين.

ورغم انها منعت المتابعين من التعليق لكن تم تداول صورتها على نطاق واسع، ولاقت انتقادات حادة من قبل البعض اواتهموها بالاباحية وتشويه صورة نساء السعودية،

كما لاحظ البعض زيادة وزن رهف وعضلاتها حتى أصبح جسدها اشبه بالرجال وخاصة مع الوشم الكبير الذي رسمته على يدها، بينما تغزل البعض باطلالتها واثارتها.

هذا واستعرضت رهف القنون مؤخرا​ سهراتها مع مجموعة من البنات، ظهرن جميعهن بملابس فاضحة، ويمارسن حركات مخلة بالأداب، حيث تسعى رهف لاستفزاز متابعيها ومنتقديها،

كما أشارت بعض المصادر الى ان رهف القنون جمعت ثروة هائلة بعد هروبها من السعودية، تقدر ب1 -5 مليون دولار أميركي، ما أثارت الجدل عن مصدر الثروة.