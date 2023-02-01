صراخ وآهات .. فنانة مصرية قعدت تصوت على السرير حتى ارتعش جسمها من المتعة.. أوقح مشهد مضاجعة للنجمة سميرة صدقي

فنون - سعد محمود - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا يتحدث عن تعرض احدى الفنانات المصريات إلى اغتصاب وذلك أثناء مشهد تمثيلي لها في احد الافلام المصرية الشهيرة مع الفنان محي اسماعيل، ونشر المواقع صور ومقاطع فيديو تظهر الفنانة وهي شبه عارية ونتبادل القبل الساخنة والاحضان مع هذا الممثل، وصوتها مثير جدا وهي تصرخ وتتأوه من المتعة، انها الفنانة سميرة صدق، التي تعرضت لعدة تهم، ومنها قصة زواجها من القذافي الذي اجرى لها اختبار الإيدز قبل معاشرتها، وكذلك اتهمت بالتمثيل في افلام ومشاهد تتنافى مع الذوق العام، وذائقة الجماهير، خاصة في بلد محافظ كمصر.

وردت الفنانة سميرة صدقي على هذه الاتهامات بنفيها التام على كل ما ذكر عنها من شائعات قائلة: هو كده التمثيل شو اعمل بمشهدي تعرضت للاغتصاب وظليت ابكي واصرخ على السرير حتى ارتعش جسمي من المتعة، لم استطع تمتلك نفسي،

ولدت الفنانة سميرة صديقي في مصر محافظة الإسكندرية تحديدا في عام 1960م والتحقت بالفن في وقت مبكر من عمرها، واتقنت الادوار من خلال ممارستها للاعمال الفنية ومشاركتها في العديد من المسرحيات منطقة انطلاقة ثم ابتدأت بالتمثيل في الافلام ومن هنا بدأ صيتها يظهر، وبدأت شركات الانتاج والمخرجين يتسابقون للعمل معها، لكنها كانت جريئة ولا تهتم بما يقوله الناس عنها، سواء بملابسها او بمشاهد القبلات التي تجمعها مع ممثلين كبار كالفنان محي اسماعيل الذي تحول إلى حقيقية بعد ان كان مجرد مشهد تمثيلي.

▪︎زواجها وديانتها

الفنانة سميرة صدقي هي ممثلة مصرية، وهل هي مسلمة أم مسيحية، عمرها وتاريخ ميلادها وبرجها الفلكي، زوجها من هو ومعلومات عنه، بداية مشوارها الفني، أهم أعمالها الفنية، علاقتها بالرئيس الليبي معمر القذافي، حقيقة تعرضها للتحرش من ممثل مشهور، كل المعلومات عنها وعن حياتها الشخصية والمهنية.. إليكم التفاصيل

▪︎سيرتها الذاتية

سمير صدقي الفنانة المصرية ابنة الفنان الراحل عبد المقصود صدقي، ولدت في الثاني والعشرين من شهر يونيو وذلك في عام 1960 لذلك فهي تبلغ من العمر 60 عام وبرجها الفلكي هو برج السرطان كما أنها من مواليد مدينة الإسكندرية، ولدت وسط عائلة فنية لأن والدها فنان وكان يدير فرقة مسرحية في الإسكندرية وتربطه علاقة قوية بكبار المخرجين والفنانين لذلك بدأت سميرة بالعمل معه على المسرح.

والدتها أيضاً كانت ممثلة مسرحية، درست سميرة في كلية الآداب جامعة الإسكندرية وتخرجت منها، بدأت العمل الفني في فترة السبعينات وقدمت العديد من الأعمال الفنية المتنوعة واشتهرت بالأدوار الثانوية أو الأدوار المساعدة ومن أشهر أفلامها هو فيلم “القرداتي” مع الفنان الراحل فاروق الفيشاوي والفنانة سمية الألفي، كما أنها قدمت عدة عروض مسرحية متألقة ومنها مسرحية “راجل مفيش منه”، كما أنها قدمت عدة مسلسلات.

▪︎مسيرتها الفنية

الفنانة المصرية سميرة صدقي بدأت مسيرتها الفنية في فترة السبعينات فبعد التخرج انضمت لفرقة “المدبوليزم” مع الفنان عبد المنعم مدبولي وقدمت معه مسرحية “راجل مفيش منه”، ثم مسرحية “يا مالك قلبي بالمعروف”، ثم قدمت أول مسلسل لها بعنوان “الشاطئ المهجور” والذي تم عرضه في عام 1975، ثم قدمت من بعده دور في مسلسل “نجم الموسم” والذي تم عرضه في عام 1977 مع الفنان الراحل محمد رضا، الفنانة هدى سلطان، وفي نفس العام شاركت في مسرحية “حماتي والمنديل”، ثم شاركت في السينما من خلال فيلم “عروس البحر”، فيلم “الفقراء أولادي” وذلك في عام 1980.

توالت أعمالها الفنية التي تعدت 130 عمل فني متنوع وكان من أشهر أعمالها هي المسرحيات نظراً لأن والدها كان مدير الفرقة المسرحية بالإسكندرية فكانت البداية الفنية لها مع والدها الفنان عبد المقصود صدقي، توقفت سميرة صدقي عن التمثيل لفترة ثم عادت مرة أخرى بعد غياب فقدمت عدة أعمال فنية منها مسرحية “حريم السلطانة” والتي تم عرضها في عام 2017، ومسلسل “يا أنا يا جدو” والذي يعتبر آخر أعمالها الفنية وذلك في عام 2020 وشاركت فيه مع الفنان القدير أحمد بدير، الفنان محمد نجاتي.

▪︎زواجها

تعرضت الفنانة سميرة صدقي للعديد من الشائعات خلال مسيرتها الفنية من أبرز هذه الشائعات أنها تزوجت سبعة مرات بالرغم أنها كانت متزوجة بالفعل من ابن خالتها من خارج الوسط الفني وكان زواج سري ورزقت منه بولد وبنت وهي لم تكشف عن هذا الزواج إلا بعد عودتها في الآونة الأخيرة، ومن الشائعات التي طالتها أيضاً هو زواجها من الشاعر الغنائي نجيب نجم شقيق الفنان الراحل محمد نجم، وكذلك شائعة زواجها من منتج أردني.

▪︎أفلام شاركت فيها سميرة صدقي

فيلم “الفقراء أولادي” عام 1980.

فيلم “مسعود سعيد ليه” عام 1983.

فيلم “أسوار المدابغ” عام 1983.

فيلم “بناتنا في الخارج” عام 1984.

فيلم “عشرة على عشرة” عام 1985.

فيلم “ممنوع في مدرسة البنات” عام 1986.

فيلم “التوت والنبوت” عام 1986.

فيلم “القرداتي” عام 1987.

فيلم “عائلة مشاغبة جداً” عام 1989.

فيلم “خميس يغزو القاهرة” عام 1990.

فيلم “وكر الذئب” عام 1992.

فيلم “دعدوش” عام 2017.

▪︎حقيقة علاقتها بالرئيس معمر القذافي

من ضمن الشائعات التي حاصرت الفنانة سميرة صدقي أنها تزوجت من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي سراً، وذلك خلال إقامتها عروض مسرحية خاصة للزعيم الليبي مع الفرقة المسرحية الخاصة بها، كما أكدت في أكثر من لقاء معها أنها شاركت في عروض مسرحية مع الفنان فاروق فلوكس وإبراهيم خان وفاروق نجيب وذلك للعسكريين في ليبيا لكنها لم تلتق بالقذافي نهائياً، وأشارت أن هناك بعض الفرق التي قدمت عروض مسرحية خاصة للقذافي ولكن فرقتها لم تكن منهم وأكدت أن هذه الشائعات لا تغضبها إطلاقاً.