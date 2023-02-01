المشهد الأكثر انحلال في السينما المصرية.. ميرفت أمين تختلي برشدي اباظة وتنزع ملابسها كاملة والصدمة الكبرى فيما فعل بها!!

فنون - ياسمين عبد العظيم - برغم أن للفنان رشدي اباظه والفنانة ميرفت أمين من الاعمال الفنية ما يبعث الفخر، وترفع من أجلهم القباعات، إلا أنهم اخطأو حين شاركوا في الفيلم الشهير "أعظم طفل بالعالم"، هذا الفيلم أعده الكثير من هوات الأفلام والسينما المصرية، فيلم جريء وهو السيئة الوحيدة للفناني، بعتباره خادش ولا يعبر عن المجتمع المصري المحافظ الذي اغتاض من المشاهد الجريئة والساخنة فيه، رغم أنه لا يوجد مبرر واضح للظهور بهذه المشاهد بهذا الشكل المخل، وكان بإمكانهم تجاوزها، والخروج بالفيلم دونها وسيكون له تأثير كبير، وربما يحصد اللقب ضمن ويجد له مكانا ضمن أفضل الأفلام المصرية الأولى.

ودخل الفيلم في قائمة الأفلام الممنوعة من العرض والتي فرضت وقيدت الرقابة المصرية أجزاء من مشاهده الخادشة وسيئة السمعة، والتي ظهرت فيها الفنانة ميرفت أمين عارية تماما من دون أية ملابس أمام رشدي أباظه والمخرج والمصورين وبقية فريق العمل، والذين انبهروا من جرائها، حتى أنهم انحرجوا.

▪︎أعمال جمعتها بنجوم السينما المصرية

للفنان رشدي أباظه والفنانة ميرفت أمين العديد من الأعمال الفنية، وكانت من بين افضل الأفلام المصرية، وحضيت بمشاهدات كبيرة، وسمعة طيبة، كما لديها أيضًا مشاركات مع أبرز وألمع النجوم المصرية، ومنهم العندليب "عبد الحليم حافظ" في فيلم " أبي فوق الشجرة" وكذلك الفنان الأديب " نجيب محفوظ" في الفيلم الشهير " ثرثرة فوق النيل" وايضا شاركت مع الفنان " عبد المنعم مدبولي، ونور الشريف".

▪︎بداية مشوارها

تعتبر ميرفت أمين من أهم نجمات مصر، وذلك لأهمية ما قدمته من أعمال فنية متعددة، ومتنوعة، برزت خلالها وسطع نجمها حتى لقبت بـ"قطة السينما المصرية"، بسبب جمالها، وبراءة ملامحها، ولدت "ميرفت أمين"، عام 1964، لأم اسكتلندية، وأب مصري.

وبدأت مشوارها الفني بالصدفة، بعدما تخرجت من كلية الأداب قسم اللغة الانجليزية، وذلك بعدما رآها الفنان الراحل "أحمد رمزي"، وأعجب بجمالها فرشحها للفنان "أحمد مظهر"، لتؤدي معه دورًا في فيلم "نفوس حائرة".

▪︎سبب تصنيفها كأجرأ فنانة مصرية

لميرفت أمين العديد من الأعمال ولكن يبقى فيلمها الشهير "أعظم طفل في العالم"، مع الفنان الراحل رشدي أباظة، والفنانة الراحلة "هند رستم"، السبب الرئيسي، في تصنيفها كواحدة من أجرأ الفنانات، وحصدها لقب "نجمة إغراء"، بسبب تخليها عن كامل ملابسها في أحد المشاهد التي تجمعها بالفنان الراحل "رشدي أباظة".

وعلى اثر ذلك صنف الفيلم كواحد من أجرأ الأفلام التي أنتجتها السينما العربية، بسبب ما تضمنه من مشاهد جريئة تسببت في منعه من العرض، بقرار من رقابة المصنفات الفنية، ورغم لك تم تداولها كاملًا على أشرطة الفيديو.

▪︎شائعة خداعها من قبل رشدى أباظة لتتجرد من ملابسها

وكان فيلم أعظم طفل فى العالم الذى شاركت فيه الفنانة ميرفت امين مع رشدي اباظه هو ما أثار الجدل فى مشوار حياتها الفنية وتم منعه من العرض بسبب المشاهد الغير لائقة، وكشفت ميرفت امين عن سر ظهورها بدون ملابس تماما فى هذا الفيلم وأنها كانت ترفض أداء هذا المشهد وان الفنان الراحل رشدى أباظة خدعها وأقنعها بأنها لن تتخلى عن ملابسها كاملة وأنها ستكون بمفردها فى البلاتوه وتم بالفعل مغادرة جميع من فى البلاتوه وتم تصوير المشهد.

▪︎حقيقة حبها لنور الشريف

بعد وفاة الفنان نور الشريف تعرضت الفنانة ميرفت أمين لأزمة بعد تصريحات الفنانة بوسى حيث بكت ميرفت امين بشدة عقب وفاة نور الشريف وقالت إنه إنسان عظيم قبل ما يبقى فنان عظيم وكان صديقا مخلصا جدا وكان يساعدني ويبسط الأمور وغيابه لا يعوض، وردت زوجته الفنانة بوسى أن زميلتها الفنانة ميرفت امين كانت تحب زوجها الراحل نور الشريف وأنها أكثر من حزنت لوفاته واخذ البعض تصريح بوسى وأعلنوا أن هناك قصة حب بينهما وأن بوسى كانت تغار من ميرفت ولكن الفنانة بوسى قالت إن الصحفيين اختزلوا تصريحاتها واكدت أن ميرفت كانت نعم الصديقة لزوجها وشملت معا ثنائي رائع فى السينما المصرية.