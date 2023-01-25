الصاروخ كيم كارداشيان بلا ملابس تماماً في جلسة تصوير غاية في الجراءة وما فعلته فاضح جداً ..اتفرج

انت الان تتابع خبر كما ولدتها أمها .. كيم كارداشيان بلا ملابس تماماً في جلسة تصوير غاية في الجراءة وما فعلته فاضح جداً !. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لنجمة تلفزيون الواقع الأميركية ​كيم كارداشيان​ من جلسة تصوير، صدمت فيها المتابعين بظهورها عارية تماماً.

ولفتت كيم الأنظار إليها، حيث بدت من دون ملابس نهائياً، وغطت مناطقها الحساسة بيديها فقط، بطريقة مستفزة، خصوصاً وأنها في بعض الأحيان كانت تستعمل كلتا اليدين لتغطية صدرها، وتركت بعض المناطق الأخرى مكشوفة للعلن وأمام المصورين والحضور.

وكانت قد انتشرت لكيم كادراشيان وحبيبها الممثل بيت ديفيدسون بعد ليلة مميزة أمضياها في مطعم "جورجيو بالدي" الإيطالي الشهير في سانتا مونيكا، في ولاية كاليفورنيا.

ويبدو ان الثنائي استمتع بسهرة عاطفية بامتياز وقد أظهرت الصور وجود آثار للقبل على الجانب الأيسر لرقبة الممثل وكأنهما مارسا العلاقة الحميمة بعد ان تناولا العشاء في أحد المطاعم.

وكان الثنائي قد أكد وجود علاقة بينهما بعد انتشار العديد من الاخبار حول هذا الموضوع والصور التي تجمعهما في مختلف المناسبات.