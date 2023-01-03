بدون خجل .. فنانة مصرية مشهورة تعترف انا مدمنة أفلام إباحية وبتفرج عليها كل يوم

فنون - ياسمين التهامي - أعادت حسابات نشطة مهتمة بأخبار المشاهير على مواقع التواصل تداول فيديو يظهر مشادة كلامية بين الفنانة المصرية انتصار والمذيعة اليمنية أروى.

ونشبت المشادة الكلامية بين الممثلة “انتصار” والمذيعة اليمنية “أروى” مقدمة برنامج “الليلة دي” المذاع على فضائية “سي بي سي” بسبب كلام الأولى عن مشاهدتها للأفلام الإباحية وإعلانها عن ذلك بكل جرأة.

وبدأت المشادة عندما عرضت أروى لها جزء من حلقة لبرنامج انتصار، وقالت فيها أنها تشاهد أفلام البورنون التي يتم عرضها بطريقة درامية.

وقالت انتصار: ” أنا حرة اتفرج ..متفرجش.. ميخصكيش انتى مالك”.

وأضافت: “مالكيش دعوة بالحلال والحرام فى حياتى أبتلى أستتر أنا حرة”، وذلك بعد أن قالت أروى: “إذا بليتم فاستتروا”.

واحتفلت الفنانة انتصار أمس الأول بعيد ميلادها الخمسين والذي يصادف 8 يناير وشاركت متابعيها على انستجرام صوراً من المناسبة.