فستان جورجينا رودريغز يضعها بموقف محرج.. طار وكشف المستور ومتابع: يا بختك ..اتفرج

فنون - ياسمين عبدالعظيم - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لعارضة الازياء ​جورجينا رودريغز​ خلال تواجدها على السجادة الحمراء في أحد المهرجانات.

وعلى الرغم من ان الحدث ليس جديداً الا ان الصور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان " موقف محرج لـ جورجينا رودريغز أمام الكاميرات".

يذكر ان جورجينا وحبيبها لاعب كرة القدم ​كريستيانو رونالدو​ قد أعلنا انهما ينتظرا توأماً مع الاشارة الى ان لكريستيانو ابن من إمراة غير معروفة وتوأم من أم بديلة دفع لها مقابل ان تحمل بطفليه وابنة من جورجينا انجبتها قبل سنتين.





