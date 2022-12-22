فستان جورجينا رودريغز يضعها بموقف محرج.. طار وكشف المستور ومتابع: يا بختك ..اتفرج

فنون - ياسمين عبدالعظيم - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لعارضة الازياء جورجينا رودريغز خلال تواجدها على السجادة الحمراء في أحد المهرجانات.
وعلى الرغم من ان الحدث ليس جديداً الا ان الصور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان " موقف محرج لـ جورجينا رودريغز أمام الكاميرات".
يذكر ان جورجينا وحبيبها لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو قد أعلنا انهما ينتظرا توأماً مع الاشارة الى ان لكريستيانو ابن من إمراة غير معروفة وتوأم من أم بديلة دفع لها مقابل ان تحمل بطفليه وابنة من جورجينا انجبتها قبل سنتين.