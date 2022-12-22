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فستان جورجينا رودريغز يضعها بموقف محرج.. طار وكشف المستور ومتابع: يا بختك ..اتفرج

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فنون - ياسمين عبدالعظيم - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لعارضة الازياء ​جورجينا رودريغز​ خلال تواجدها على السجادة الحمراء في أحد المهرجانات.

وعلى الرغم من ان الحدث ليس جديداً الا ان الصور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان " موقف محرج لـ جورجينا رودريغز أمام الكاميرات".

يذكر ان جورجينا وحبيبها لاعب كرة القدم ​​ قد أعلنا انهما ينتظرا توأماً مع الاشارة الى ان لكريستيانو ابن من إمراة غير معروفة وتوأم من أم بديلة دفع لها مقابل ان تحمل بطفليه وابنة من جورجينا انجبتها قبل سنتين.



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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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