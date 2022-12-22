حذفته فورًا.. الفنانة المثيرة للجدل دنيا بطمة تنشر فيديو بالخطأ كشف المستور بوضوح.. ستنصدم حين تشاهده

بيروت - ثريا شاهين - تداولت عدد من الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن مقطع فيديو فاضح للفنانة المغربية دنيا بطمة.

ووفقا لتلك الحسابات، فإن الفنانة المغربية نشرت الفيديو بالخطأ عبر أحد حساباتها في السوشيال ميديا، مما جعلها تسارع بحذفه بعد دقائق من نشرها له.

وقالت أن دنيا بطمة ظهرت في مقطع الفيديو بلباس داخلي شفاف وقصير، كشف تفاصيلها بشكل واضح، وهي تقوم ببعض الأعمال في حوش منزلها.

ورأى ناشطون أن زوج النجمة المغربية، المنتج البحريني محمد الترك، أو شقيقتها، من قام بتصويرها بهاتفها دون أن تعرف، وحين أرادت أن تنشر مقطع آخر، نشرت المقطع الخاص قبل أن تنتبه لذلك وتحذفه.

واللافت هو ظهور الفنانة دنيا بطمة بمؤخرة ضخمة الحجم، بعكس ما اعتاده الجمهور في كل إطلالاتها، بحسب الصور التي التقطت من الفيديو.

من جهة أخرى، اتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة دنيا بطمة بالغرور، بسبب تدوينة نشرتها مؤخرًا عبر خاصية الستوري في حسابها على موقع انستغرام.

وكتبت النجمة المغربية في تلك التدوينة قائلة: ” تصوروا لو كانت عدة نسخ مني، واحدة مني مجننة العالم”.





