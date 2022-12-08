عارية كما ولدتها امها .. تسريب صورة فاضحة لزوجة عصام بطل مسلسل باب الحارة في المسبح والجمهور في صدمة!!.. (صورة)

الرياض - محمد الاطلسي - أطلت الفنانة السورية ليليا الأطرش على جمهورها بإطلالة غير متوقعة، فيما هاجمها معظم المعلقين وتمادى بعضهم حد شتمها.

وفي التفاصيل، نشرت الفنانة السورية ليليا الأطرش التي عرفت باسم "لطفية" في المسلسل الشامي الأشهر "باب الحارة"، مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت لطفية مرتدية البكيني وتشرب العصير في أحد المسابح المفتوحة، وقد ظهرت بشكل مختلف بحيث برزت عملية التجميل لشفتيها وأسفل فكها.

وعلقت لطفية باب الحارة بالقول: "تحت أشعة الشمس الذهبية وفي المياه المتلألئة نقضي أجمل الأوقات.. يسعد لحظاتكم أصدقائي".

وانهالت التعليقات من الجمهور على الصورة، حيث تغنى مجموعة بجمالها وأخرى تميّزت بالطرافة مثل "وين أبو عصام وعصام ومعتز"، "يا باطل"، "وين عصام خلي يجي يشوف".