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الأخبار بالاسماء .. أبناء المسؤولين والقادة يسيطرون على السلك الدبلوماسي يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسيةالأخباربالاسماء .. أبناء المسؤولين والقادة يسيطرون على السلك الدبلوماسي بالاسماء .. أبناء المسؤولين والقادة يسيطرون على السلك الدبلوماسي أنباء عدن-مواقع اخبارية الاثنين 05 ديسمبر 2022 07:47 صباحاً تداول ناشطون كشفا جديدا باسماء اسر المسوولين الذين تحصلوا على مناصب رفيعة في الخارج. وجاء الكشف كالتالي: . روابط ذات علاقة الوزير السقطري يشارك في المنتدى العربي للزراعة في العاصمة الأردنية عمان رئيس مجلس القضاء الأعلى يعزّي في وفاة رجل القانون شيخ طارق المحامي وكيل قطاع البعثات المستقيل يقدم الحلول العادلة للقضاء على فساد التعليم العالي الماجستير بامتياز للباحثة فضية محمد مثنى من جامعة عدن المزيد في الأخبار الوزير السقطري يشارك في المنتدى العربي للزراعة في العاصمة الأردنية عمان شارك معالي اللواء سالم عبد الله السقطري وزير الزراعة والري والثروة السمكية على رأس وفد وزاري اليوم في المنتدى العربي للزراعة المقام في المملكة الأردنية

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