مصري يخلع ملابس ابنته المراهقة ويغتصبها بوحشية في مؤخرتها والتحقيقات تكشف أمر صادم صعق الجميع

عدن - ياسمين التهامي - تجرد اب مصري من رجولته ودينه وشرفه واعتدى على ابنته بطريقة وحشية لعدة مرات.

فبعد ان اجبرها على خلع ملابسها قام باغتصابها رغما عنها في مؤخرتها ، وهو ما اكده الطبيب بأن بكارتها لا تزال سليمة.

وبعد ان اتمت التحقيقات في الجريمة التي هزت مصر، قضت محكمة مصرية بإعدام المتهم باغتصاب ابنته، وهتك عرضها 3 مرات بغير رضاها.

وكان عم الضحية "سائق تك توك" احد الشهود بالقضية، وأكد خلال جلسة المحاكمة، ان شقيقة الضحية اتصلت بزوجته واخبرته انها رأت والدها يواقع شقيقتها، فما كان من زوجته الا ان اتصلت به هاتفيا وأخرته بما حصل.

بعد ان تلقى هذا الخبر المشين، هرع إليهم واصطحب المجني عليها ترافقهما زوجته، إلى احد الأطباء للكشف عليها الا ان الطبيب اعتذر، فقصدا طبيبة كشفت على ابنة شقيقه، واكدت بعد الفحص انها بالفعل قد تعرضت لاغتصاب ولكن غشاء بكارتها سليم.

وشهدت والدة الضحية خلال التحقيقات، انها في يوم الواقعة، كانت بناحية كفر الشيخ بسبب وفاة أمها، وفي صباح اليوم التالي تلقت اتصالا هاتفيا من ابنتها أخبرتها بما حدث، ودعتهما للحضور إليها والعودة للمنزل، وعرضوها للكشف عند احد الطبيبات التي اكدت حدوث الاغتصاب، وبمواجهة المجني عليها أقرت بأن والدها واقعها واعتدى عليها جنسيا ثلاث مرات، دون رضاها وتحت التهديد.