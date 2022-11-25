شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل شقيق رئيس "المجلس السياسي" لمليشيات الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت مليشيات الحوثي، فجر الجمعة، مقتل شقيق رئيس ما يسمى "المجلس السياسي" مهدي المشاط، في ظروف غامضة، بالعاصمة صنعاء.

ونعت المليشيات ونشطاء موالين لها مصلح محمد المشاط (43 عاما)، في سلسلة تعازي رفعت لشقيقه مهدي المشاط، الذي تنصبه المليشيات رئيسا لما يسمى المجلس السياسي الأعلى" وتمنحه رتبة "مشير".

ولم تكشف مليشيات الحوثي ظروف وملابسات مصرع "مصلح"؛ زعم بعض قيادتها أن شقيق المشاط قتل في جبهات القتال ضد قوات الحكومة اليمنية، فيما زعم آخرون أنه لقي حتفه متأثرا بـ "مرض عضال".

لكن مصدرا عسكريا رجح في تصريح، أن الرجل لقي مصرعه في صنعاء، ضمن التصفيات المحمومة بين قيادات الصف الأول؛ لا سيما بين القياديين النافذين محمد علي الحوثي، وأحمد حامد.

وأحمد حامد يعد بمثابة "رجل الظل" للقيادي الحوثي مهدي المشاط، الذي قتل شقيقه.

وكانت مليشيات الحوثي، اعترفت بمصرع نحو 19 قياديا بينهم قادة ميدانيون بارزون، وذلك بالتزامن مع تصعيدها العسكري المستمر بالجبهات جنوبا وغربا.

ومن واقع اعترافات مليشيات الحوثي على وسائل إعلامها من نحو 4 عمليات تشيع لجثامين عناصر الانقلاب القتلى في العاصمة المختطفة صنعاء وذلك منذ 20 -24 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري.