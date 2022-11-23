جورجينا تكشف جسدها بالبيبي دول الشفاف وتتهيا لليلة حمراء من على السرير ومعلقين: انها ليلة رونالدو

ياسمين التهامي - الأربعاء 23 نوفمبر 2022 06:49 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لعارضة الأزياء العالمية ​جورجينا رودريغز​ وهي ترتدي "بيبي دول" أبيض اللون، وعلقوا عليها "أنها ليلة رونالدو".

وظهرت جورجينا بكامل أناقتها، حتى أنها إرتدت مجوهراتها، وبدت في حالة من الإنتظار.

متابعو رودريغيز تمنوا لها حياة مليئة بالسعادة والحب.

من ناحية أخرى، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً لنجم كرة القدم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​، كشف فيه لأول مرة تفاصيل عن حياته الجنسية.

فبعد أن خيّره المراسل بين ممارسة الجنس مع حبيبته عارضة الأزياء جورجينا رودريغز وبين تحقيقه الهدف 700 في مسيرته، ليختار كريستيانو الاحتمال الاول، مشيراً إلى أن الشعور الذي يراوده بقرب حبيبته الجميلة أجمل من تحقيق أي هدف كروي.