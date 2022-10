رهف القنون تغلب ميا خليفة وتكشف عن جسدها كاملاً دون أن ترتدي قطعة ملابس ..شاهد قبل الحذف

شكرا لاهتمامكم بخبر عن اتفرج .. رهف القنون تغلب ميا خليفة وتكشف عن جسدها كاملاً دون أن ترتدي قطعة ملابس !! على موقع الخليج الان

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت نجمة مواقع التواصل رهف القنون مجموعة صور لها عبر حسابها على انستغرام، ظهرت بها بإطلالة جريئة وهي تقف امام المرآة وتبرز خلفيتها مرتدية بنطال فيزون أبيض ضيق، وقميص باللون الزهر ضيق ومكشوف الصدر والبطن، وسرحت شعرها ضفائر، وتتلمس مفاتنها بطريقة ايحائية جريئة.

وكالمعتاد تلقت رهف القنون انتقادات حادة من قبل المتابعين الذين أشاروا انها تفوقت على ميا خليفة بالسعي وراء الإغراء والاباحية، وخاصة بعد انضمامها لموقع اباحي مقابل المال، لكنها لا تهتم بهذه الانتقادات بل انها تتعمد استفزاز منتقديها بظهورها الجريئ والمبالغ فيه.

وكانت قد نشرت رهف القنون صورة لها عبر الانستغرام، ظهرت بها وهي تجلس داخل حوض الاستحمام، وتسترخي وكشفت عن الوشم على ذراعها بدون أن توضح معنى هذا الوشم، كما نشرت صورة لها وهي ترتدي فستان على شكل قميص بإطلالة جريئة، وعلقت عليها باللغة الانجليزية: "Happy new year everyone! don't forget to take care of yourself. Do what you love and never give up".

هذا و أثارت رهف القنون الجدل بعد تصريحها حول مشاعرها والسبب الحقيقي وراء طلاقها، حيث اعترفت بأنها تمر بمرحلة من التخبط وعدم معرفة ميولها إذا كانت نحو الرجال أم النساء.

وتمتنع الخليج 365 عن نشر الصورة أحتراماً لمتابعيها الأفاضل.