الجوف.. القبائل تنصب خيامًا في الحدود السعودية للمطالبة بعودة اللواء العكيمي

المنامة - ياسر ابراهيم - نصب وجهاء وقبائل محافظة الجوف، شرقي البلاد، السبت، عددًا من الخيام والمطارح بالقرب من الحدود السعودية؛ للمطالبة بعودة المحافظ السابق وعضو مجلس النواب أمين العكيمي.

وكان رئيس مجلس القيادة قد اصدر قرارا الأسبوع الماضي قضى بتعيين اللواء حسين العجي العواضي محافظا للجوف خلفا للواء أمين العكيمي، والمحتجز لدى السعودية منذ نحو عام ونصف.

واتهمت قبائل الجوف، المعتصمين، المملكة العربية السعودية باحتجاز اللواء امين العكيمي دون أي مبرر لعملية الاحتجاز، معتبرين احتجاز العكيمي تفريط من قبل القيادة اليمنية بمواقف رجال القبائل المناهضة للمشروع الإيراني في اليمن.

واعتبرت قبائل الجوف، ما يتعرض له اللواء العكيمي بمثابة استهداف للقبيلة اليمنية، ورموزها الإجتماعية، مؤكدين استمرار توافد القبائل لنصرة اللواء العكيمي، الذي يعد واحدا من أبرز وجهاء ومشائخ المحافظة.

وأكدت قبائل الجوف، أن الأدوار والمواقف البطولية للواء الشيخ أمين بن علي العكيمي عضو مجلس النواب والمحافظ السابق، لا تخفى على أحد، وقد تم احتجازه عن المحافظة لأسباب غير معروفة.

وكان العكيمي قد انتقد في مقابلة تلفزيونية أواخر العام الماضي، سياسة دول التحالف بقيادة السعودية في اليمن، وجهلها بالواقع اليمني والتقصير في دعم الجيش والقبائل في مواجهة الحوثيين ودور ذلك في سقوط الجوف بيد الحوثيين.