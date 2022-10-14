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رهف القنون قبل و مداعبات وافعال فاضحة مع حبيبتها علي السرير ومتابع :من قلة الرجالة ..شاهد الان

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الرياض - روايدا بن عباس - بخطوة جريئة منها، أعلنت رهف القنون انضمامها بشكل رسمي لمنصة “onlyfans” والتي يتم بها مشاركة صُور وفيديوهات مقابل اشتراك شهري من المتابعين الذين يرغبون بمتابعة صاحب الحساب ومشاهدة الفيديوهات.

الجدير بالذكر ان جمهورها السعودي بدأ بحملة ضدها مؤخرا بعد نشرها مقطع فيديو لها وهي تقبل صديقتها او حبيبتها من شفاها بلقطات مستفزة للجمهور أغضبت الشعب السعودي.

مقطع الفيديو أظهرها وهي تقبّل صديقتها على شفافها وعلق العديد من نشطاء مواقع التواصل على تصرفاتها وتبرأوا منها.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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