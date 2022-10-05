شاهد.. المقطع الذي حذفته قناة ‎الجزيرة بعد عرضه لساعات عن اليمن! والسبب!

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يزيد بن سلمان - شبوة - نشر ناشطون على تويتر مقطع فيديو لقناة الجزيرة يتعلق باحتفائية المولد النبوي الشريف في اليمن وذلك بعد ساعات من عرضه. ويتضمن الفيديو سرد مقتضب (انفوجراف) للانشطة والفعاليات التي تقيمها المدن اليمنية والملفتة للنظر احتفاء بالمولد النبوي الشريف لصاحبها النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم والاستعدادات القائمة على مستوى الشارع اليمني للاحتفال بالمولد النبوي في 12 ربيع الاول الجاري.

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