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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وكيل محافظة تعز لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبدالكريم الصبري، امس ممثل منظمة هالو تراست الاسكوتلاندية بتعز ماثيو إليوت، عدد من التدخلات في مجال نزع الالغام بالمحافظة.

وكيل محافظة تعز يناقش مع منظمة هالو تراست تدخلات نزع الألغام

واستمع اللواء الصبري، من رئيس منظمة هالوا تراست إلى شرح مفصل عن طبيعة عمل المنظمة والمتمثلة في إزالة الالغام ومخلفات الحروب للاغراض الانسانية كشريك بنزع الالغام في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة ومسح المناطق المستهدفة والكشف نوعية الالغام بالتنسيق مع المركز التنفيذي للتعامل مع الالغام وتدريب عدد كبير من المواطنين للتوعية بطرق التعامل مع الالغام وكشف نوعية المقذوفات النارية ومخلفات الحروب.

واكد الصبري، الحرص على تسهيل السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة محور تعز لمهام وعمل المنظمة بالتنسيق مع المركز الوطني للتعامل مع الالغام والعمل على التعاون في نزع الالغام في المناطق المستهدفة وذات الأولوية.

عقدت هيئة التشاور والمصالحة، اليوم اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة رئيس الهيئة محمد الغيثي، بحضور نوابه عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، والقاضي أكرم العامري، واعضاء الهيئة.

و ناقش الاجتماع المستجدات السياسية والقضايا ذات الصلة على الساحة الوطنية في بلادنا وفي طليعة ذلك الهدنة وعملية السلام، حيث دعت الهيئة المجتمع الدولي إلى موقف حازم وواضح تجاه تعنت ميليشيات الحوثي ورفضها تمديد الهدنة التي تشكل فرصة حقيقية لسلام دائم.

وجددت هيئة التشاور والمصالحة، دعمها لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، وأهمية التسريع في انجاز واقرار مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة..مؤكدة على أهمية اضطلاع الهيئة بدورها في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق السلام والاستقرار، وكذا مراعاة التمثيل الذي يعزز الشراكة والتنوع وفي طليعة ذلك تمثيل المرأة.

كما شددت الهيئة، على دعم كافة المكونات السياسية والقوى الوطنية لتماسك ومتانة مجلس القيادة الرئاسي، والحفاظ على الشراكة وضرورة تكثيف الجهود المشتركة لمواجهة مختلف التحديات وعلى رأسها خطر ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وخلال الاجتماع، عرضت رئاسة الهيئة على اعضاء الهيئة أهم الأعمال التي تم انجازها خلال المرحلة السابقة، واستمعت الهيئة إلى ملخص مقدم من رؤساء اللجان التي تم تشكيلها مؤخرًا والمعنية بوضع تصور لعملية السلام الشاملة، والمصالحة وترشيد الخطاب الإعلامي، واللائحة الداخلية للهيئة، وناقشت عدد من المقترحات المقدمة من الاعضاء في إطار قيام الهيئة بمهامها ومسؤولياتها الوطنية الواردة في إعلان نقل السلطة.

وبحثت الهيئة في اجتماعها، عدد من الملفات والقضايا والمهام المدرجة على جدول أعمالها، وخرجت بجملة من التوصيات، حيث شدد الاجتماع على ضرورة مضاعفة الجهود المشتركة لجميع هيئات الدولة لمواجهة متطلبات المرحلة الراهنة.

التقى رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ونوابه عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري، اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد اوبنهايم.

جرى خلال اللقاء، مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية في بلادنا.

وشددت رئاسة الهيئة، على ضرورة ان يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه التعنت الذي تبديه ميليشيات الحوثي من خلال رفضها لتمديد الهدنة، على الرغم من التنازلات التي قدمها مجلس القيادة الرئاسي من أجل السلام والاستقرار..مؤكدة حرصها على تعزيز التوافق الوطني المسؤول لمواجهة التحديات الراهنة.

واشارت إلى الموقف الموحد لجميع المكونات والقوى السياسية الرافض لتصرفات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ومحاولاتها المستمرة لزعزعة أمن واستقرار المنطقة وتهديد مستقبل الشعب اليمني ودول الجوار.

من جانبه، أكد سفير المملكة المتحدة، دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي، والتوافق الوطني الذي نتج عنه اعلان نقل السلطة، وكذا دعم هيئة التشاور والمصالحة..مشيرًا إلى ان المجتمع الدولي سيقوم بدوره الكامل ومسؤولياته تجاه تعنت الحوثيين ورفضهم لتمديد الهدنة.