قطعة أثرية نادرة تعود لعصر اليمن القديم تُعرض في مزاد عالمي بتل أبيب

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف الباحث اليمني المتخصص بالآثار عبدالله محسن، الإثنين، عن عرض قطعة أثرية يمنية تعود لتاريخ اليمن القديم للبيع في مزاد عالمي في تل أبيب عاصمة الاحتلال الإسرائيلي.



وقال محسن -في منشور بصفحته على فيسبوك- إن "دورقا برونزيا فريدا بنقوش مسندية يباع في مزاد شركة المركز الأثري وهي شركة مرخصة لجمع وبيع الآثار في إسرائيل".



وأشار إلى أن المزاد سيقام في فندق تل أبيب دان، الخميس القادم في 13 أكتوبر الجاري.



والقطعة -بحسب محسن- عبارة عن دورق أو كأس برونزي بارتفاع 13.1 سم وقطر قاعدة 7.5 سم من آثار اليمن، من القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد.



وأضاف،"تبرز على سطحه الجميل أربعة أسطر من حروف المسند اليمني، لم أتمكن من الحصول على صور كاملة لمحيطه لتحديد كامل النقش".



وأشار إلى أن التحفة الأثرية كانت من مقتنيات تاجر الآثار والمجوهرات الإسرائيلي شلومو موساييف( 1925م- 2015م) الذي جمع في حياته ستين ألف قطة أثرية منها المئات من روائع آثار اليمن، سبق ونشرنا حولها سابقاً.



وبين الفينة والأخرى تعرض مواقع متخصصة بالمزادات العالمية بيع مجموعة كبيرة من قطع آثار يمنية نادرة وقيمة منهوبة.



وتعرضت الآثار والمخطوطات اليمنية لعملية تجريف ونهب وتخريب وتهريب إلى خارج البلاد خصوصا الأعوام الأخيرة، وبيعها في بلدان مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل.

