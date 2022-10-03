معقل الحوثي تغرق بالجريمة.. أكثر من 600 جريمة في محافظة صعدة خلال شهر

المنامة - ياسر ابراهيم - اعترفت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بوقوع أكثر من ستمائة جريمة مختلفة في محافظة صعدة (معقل الجماعة الرئيسي) خلال الشهر الفائت.



وكشفت إحصائية أمنية صادرة عن المليشيا، أن محافظة صعدة شهدت 619 جريمة مختلفة خلال شهر صفر المنصرم.



وتنوعت الجرائم بين (القتل والشروع في القتل والسرقات والمتاجرة بالآثار، والنصب والاحتيال، والاتجار وتعاطي المخدرات بأنواعها).



ومن بين الجرائم المُعلن عنها 6 جرائم قتل، و42 جريمة شروع في القتل، و5 حالات إصابات عن طريق الخطأ.



كما كشفت الإحصائية، عن 50 جريمة سرقة (منازل ومحلات تجارية وسيارات ودراجات نارية وغيرها)، فضلا عن جرائم نصب واحتيال وجرائم نهب ممتلكات مختلفة.



وأوردت الإحصائية جرائم سرقة آثار، وبيع وترويج للمخدرات بأنواعها.

ولم تذكر الإحصائية الحوثية الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها المليشيا بشكل يومي بحق المدنيين.

ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تشهد المناطق الخاضعة لسيطرتها ارتفاعاً مخيفاً للجريمة الجنائية وسط انتشار واسع للسلاح والفوضى الأمنية.