شكرا لبحثكم عن خبر الهدنة تسبب انقسامات وخلافات داخل «المجلس الرئاسي» والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نقلت "الأيام" من مصادر يمنية وسعودية رفيعة في العاصمة السعودية الرياض أن خلافات كبيرة نشبت بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، أمس الأحد، بسبب التنازلات التي يزمع تقديمها للحوثيين.

وقالت المصادر إن اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اعترض بشدة على التنازل للحوثيين بخصوص مرتبات القطاع العام في صنعاء ومناطق الحوثيين التي يطالبون بدفعها من قبل الحكومة الشرعية في عدن.

وقالت المصادر إن الزبيدي اشترط تحويل إيرادات البنك المركزي في صنعاء والحديدة ومأرب إلى عدن أولاً قبل السماح بدفع الرواتب من عدن إلى صنعاء.

وكان لافتاً، يوم أمس الأحد، مقابلة رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي للمبعوث الأممي هانس جوندبريج منفرداً دون مشاركة أي عضو من أعضاء المجلس الآخرين، وجميعهم متواجدون في العاصمة السعودية الرياض، وقد عقد الزبيدي اجتماعا بسفيرة السويد في مقر إقامته في الرياض، وطلب من الحوثيين تقديم تنازلات سيادية أخرى للموافقة على تمديد الهدنة في اليمن، والتي انتهت يوم أمس الأحد 2 أكتوبر.

وكان عضو الوفد الجنوبي المفاوض أنيس الشرفي قد ألمح في خبر نشرته "الأيام"، بعدد أمس، إلى أن استجابة الحكومة الشرعية لمطالب الحوثيين بصرف مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتهم من إيرادات النفط والضرائب في المناطق المحررة المودعة بالبنك المركزي عدن سيدفع بالجنوبيين إلى اتخاذ تدابير خاصة تكفل تأمين حقوقهم.