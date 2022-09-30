الجوف.. مقتل سائق شاحنة نقل ثقيل بمقذوف حوثي في الخط الدولي بـ "الرويك"

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل سائق شاحنة مدنية بانفجار مقذوف حوثي في الخط الدولي بمنطقة الرويك بمحافظة الجوف (شمالي شرق اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن المواطن "حمادة محمد عبدالله الحمادي" ـ سائق شاحنة نقل ثقيل ـ، قتل بانفجار مقذوف حوثي استهدفه أثناء مروره في خط الرويك الصحراوي الممتد إلى منطقة العبر، في حين أوضحت مصادر أخرى أن الحادثة كانت بسبب انفجار عبوة ناسفة من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية في ذات الخط.



وأشارت المصادر إلى أنه جرى نقل جثمان الحمادي إلى مأرب تمهيداً لنقله إلى مسقط رأسه في محافظة إب، لاستكمال إجراءات دفنه.



ويعمل الحمادي سائقا لشاحنة نقل ثقيل في الخط الدولي بين اليمن والسعودية، وينتمي إلى منطقة "سمارة" بمديرية المخادر شمالي محافظة إب.



وتسببت انفجارات الألغام والقذائف الحوثية، خلال السنوات الماضية، بمقتل وإصابة عشرات المسافرين في الخط الصحراوي الرابط بين الجوف ومأرب وحضرموت.

