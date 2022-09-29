شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين العمل في محطة تحلية المياه بمنطقة بور في مديرية سيئون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، اليوم، العمل في محطة تحلية المياه بمنطقة بور في مديرية سيئون الممولة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتكلفة 205 آلاف دولار، وإشراف فرع الهيئة العامة لمياه الريف بوادي حضرموت، ضمن مكونات مشروع مرفق التمويل العاجل.

تدشين العمل في محطة تحلية المياه بمنطقة بور في مديرية سيئون

ويشمل مشروع المحطة خط ناقل للمياه بطول 140 متر يمتد من شبكة المياه العمومية إلى خزانات بلاستيكية بمحطة التحلية سعتها الإجمالية 180 متر مكعب ومحطة طاقة شمسية بقدرة 56.6 كيلوات، وتبلغ طاقتها الإنتاجية من المياه 18 متر مكعب في الساعة، إضافة إلى أحواض ترسيب الملح تتسع لنحو 12 متر مكعب.

وتعرف الوكيل السعيدي ومعه مدراء عموم مديرية سيئون محمد العامري وفرع الهيئة العامة لمياه الشرب المهندس عبد الله بحرق والتخطيط عبد الله بن نصر من القائمين على مكونات المشروع الذي سيستفيد منه أكثر من 20 ألف نسمة من سكان المنطقة وطبيعة خدمات المحطة المتمثلة في تحلية المياه

المالحة، وإزالة جميع الأملاح والعناصر غير المرغوب فيها، لتصبح نظيفة وقابلة للشرب، بالإضافة إلى إنتاج مادة ملح الطعام وتوفيرها في السوق المحلية.

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاربعاء، صاحب السمو الملكي الامير خالد بن سلمان، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بحضور اعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، د.عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.

وفي اللقاء رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بسمو الامير خالد، وهنأه واعضاء المجلس بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه وزيرا للدفاع، متمنين للحكومة السعودية الجديدة برئاسة صاحب السمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان كل النجاح في خدمة بلدها وشعبها الشقيق تحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، والمواقف السعودية الشجاعة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية في مختلف المراحل، كما جدد الثناء على جهود المؤسسات والهيئات السعودية، وفي المقدمة البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، ومركز الملك سلمان للأعمال الانسانية، ومشروع مسام لتطهير الاراضي اليمنية من الغام المليشيات الحوثية الارهابية.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات الوضع اليمني، والاصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي في المجالات الاقتصادية والخدمية، والدعم المطلوب للمضي قدما في هذه الاصلاحات.

كما تحدث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حول مسار الهدنة الانسانية التي ترعاها الامم المتحدة منذ مطلع ابريل الماضي، وفرص تجديدها في ظل استمرار خروقات المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، وتنصلها عن التزاماتها بموجب الاعلان الاممي واتفاق ستوكهولم.

وفي اللقاء نقل صاحب السمو الملكي الامير خالد بن سلمان إلى فخامة الرئيس واعضاء المجلس، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان.

واكد سمو الامير خالد في السياق التزام المملكة بدعمها لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في السلام والامن والاستقرار.

حضر اللقاء سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.

تشارك اليمن، في أعمال الجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي "ايكاو" والذي يعقد في مقر المنظمة بمدينة مونتريال الكندية خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 07 أكتوبر 2022م بوفد ترأسه سفير اليمن في كندا جمال السلال ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد الكابتن صالح بن نهيد.

وستناقش الدورة عدد من البنود الهامة المتعلقة بسلامة الطيران وضمان سلامة الملاحة الجوية والابتكار في مجال الطيران والتعاون الفني والتدريب.

يشارك في الدورة وفود من الدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددها 193 دولة، بالإضافة إلى العديد من المنظمات الإقليمية والدولية وممثلين عن كافة الجهات ذات الصلة بالطيران المدني الدولي.

ووفقًا للنظام الأساسي لمنظمة "ايكاو" فإن الدول الأعضاء في المنظمة سوف تقوم خلال هذه الدورة بانتخاب رئيسا للجمعية العامة وأربعة نواب له، إضافة إلى تشكيل العديد من اللجان، وانتخاب مجلس جديد للمنظمة لفترة الثلاث أعوام القادمة مكون من 36 دولة.