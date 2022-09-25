شبوة.. وفاة ثلاثة شُبان غرقاً في أحد أودية حبان

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي ثلاثة شبان غرقا في أحد أودية مديرية حبان بمحافظة شبوة (جنوب شرق اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن الشُبان (ناصر باحاج، وزين علي البابكري، واحمد باحاج) توفوا غرقاً في تجمع مائي وسط وداي ال لسود بمديرية حبان.



وأضافت أنه الأهالي قاموا بانتشال الجثث من عمق حفرة عميقة تشكلت وسط الوادي وتجمعت فيها مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الأخيرة.



ومنذ بدء موسم الأمطار هذا العام قضى العشرات في حوادث غرق مماثلة في عدد من المحافظات اليمنية، في البرك المائية والسدود والأودية وسط غياب مستلزمات السلامة، وعدم التزام المواطنين بتحذيرات السلطات.

