انت الان تتابع خبر بعد ايام من حفل زفافهما.. الظهور الاول للأميرة ايمان وزوجها (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة وصول الأميرة وزوجها إلى مدينة البتراء الأثرية تحت حراسة مشددة.

واختارت الأميرة إيمان إطلالة كاجوال رياضية، بينما اعتمدت تسريحة "الكعكة" المرفوعة. في حين اختار زوجها جاكيتا أسود وبنطلونا داكنا مريحا.



ويأتي ظهور الثنائي بعد مرور 3 أيام على زواجهما الملكي الذي تصدر عناوين الصحف، والذي يعتبر الزفاف الملكي الأول الذي يقام في الأردن منذ 20 عامًا، وقد حضره شخصيات سياسية وملكية بازرة.

وأطلت العروس إيمان بفستان زفاف من توقيع بيت أزياء Dior، تميّز بطابعه الملكي البسيط وبلمسات من الدانتيل حدّدت أطرافه.