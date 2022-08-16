شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة برشلونة ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة برشلونة الإسباني الودية القادمة، المقرر أن تقام أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في غضون الأيام القليلة المقبلة.

تعرف على موعد مباراة برشلونة ومانشستر سيتي

ويحتضن الكامب نو مواجهة قوية تجمع برشلونة مع حامل اللقب الإنجليزي 2021/2022 يوم الأربعاء الموافق 24 من شهر أغسطس الجاري.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر سيتي الودية

من المقرر أن تنقل قناة العراقيه الرياضية المباراة التي تجمع بين برشلونة ومانشستر سيتي، ويأتي تردد القناة على القمر نايل سات "مجانًا دون تشفير" كالتالي.. •12563 - H - 27500 •

موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

يقع برشلونة ضيفًا على ريال سوسيداد يوم الأحد القادم الموافق 21 من شهر سبتمبر الجاري، وتبدأ صافرة البداية في الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية، الناقل الحصري للمباريات الأوروبية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء.

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

من المقرر أن يستضيف السماوي، كريستال بالاس يوم الأحد القادم الموافق 21 من شهر أغسطس الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023.

وتبدأ ركلة بداية اللقاء في الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

وتُذاع أحداث اللقاء المرتقب بين حامل اللقب ونيوكاسل يونايتد عبر شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية القطرية.

موقف مانشستر سيتي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2022/2023

يعتلي السماوي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء ثاني جولات البريميرليج 2022/2023، برصيد 6 نقطة.

موقف برشلونة في جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022/2023

يقع برشلونة في المركز الـ 11 من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد نقطة واحدة فقط لا غير، وذلك بعد أن حقق تعادل سلبي أمام رايو فاليكانو في أولى جولات الليجا 2022/2023.