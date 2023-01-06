الكثير منا يبحث عن العديد من المواقع البروكسي الموثوقة لفتح المواقع المحجوبة عبر الإنترنت التي من الممكن إستخدامها بشكل يومي، لذا فقد وفرنا لك خلال هذا المقال أفضل 10 مواقع مجانية لفتح المواقع المحجوبة لعام 2023 دون اللجوء إلى الـ VPN حيث يمكنك استخدامها بسهولة وبدون أي تعقيدات قد تواجهك.

مواقع Proxy لفتح المواقع المحجوبة

1- موقع proxysite

يُعد من أهم وأفضل وأسهل التطبيقات المستخدمة في فتح المواقع المحجوبة حيث يحتوي على واجهة إستخدام سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى الكثير من الخطوات حتي تتمكن من فتح الموقع المحجوب والذي تُريد فتحه بسهولة، بالإضافة إلى أن الموقع يعمل بصورة سريعة ومميزة للغاية لذا فتواجد على رأس قائمة أفضل 10 مواقع Proxy مجانية لفتح المواقع المحجوبة لعام 2023.

2- موقع CroxyProxy

الموقع الثاني في قائمة أفضل 10 مواقع بروكسي مجانية لفتح المواقع المحجوبة هو موقع CroxyProxy، يُعتبر هذا الموقع واحد من أقوي وأفضل المواقع التي تعمل على فتح المواقع المحجوبة على الرغم من أن هذا الموقع جديد على الساحة، بالإضافة إلى ذلك سهولة استخدام الموقع وهو ما عليك سوى الدخول على الموقع وكتابة الموقع الذي تُريد زيارته في مستطيل البحث ومن ثم الضغط على أيقونة Go ومنها سيقوم الموقع بفتحه بصورة سريعة للغاية وهذا ما يمتاز به الموقع أيضًا.

3- موقع 4EverProxy

موقع 4EverProxy من المواقع المميزة في فتح المواقع المحجوبة ولكنه غير مشهور بالدرجة الكافية للمستخدمين العرب والشرق الأوسط بشكل خاص، ولكنه يًقدم تجربة إستخدام ممتازة وقوية منافسة للكثير من المواقع التي سنقوم بعرضها خلال هذا المقال، يعمل أيضًا الموقع بصورة سريعة بالإضافة إلى تصميمه المميز للغاية.

4- موقع TurboHide

يساعدك موقع TurboHide على تخطي كافة المواقع المحجوبة بكل سهولة بالإضافة إلى أنه سهل الإستخدام ويحتوي على كافة المميزات التي من الممكن الاحتياج لها، بالإضافة إلى أن تلك الموقع يعمل على الحفاظ على هوية المستخدم مجهولة تمامًا.

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5- موقع Kproxy

الموقع الخامس الذي يأتي ضمن تلك القائمة هو موقع موقع Kproxy حيث يُعد من أقوى المواقع المستخدمة في فتح المواقع المحجوبة مهما كانت درجة الحجب الذي يتعرض لها الموقع، بالإضافة إلى أنه يعمل على حمايتك وإخفاء هويتك بالإضافة إلى إخفاء عنوان IP الخاص بك، بالإضافة إلى سهولة إستخدام الموقع عند البدء في الاستخدام.

6- موقع VPNBOOK

من أقوى المواقع التي تعمل على تجاوز أي موقع محجوب حتى المواقع الخاضعة للرقابة الحكومية، حيث يمكنك الدخول بين خوادم من العديد من الولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول، بالإضافة أيضًا إلى إخفاء عنوان IP الخاص بجهازك مدعوم أيضًا للتصفح الآمن والمجهول.

7- موقع FilterBypass

موقع FilterBypass هو موقع متخصص في فتح المواقع المحجوبة بالإضافة إلى أنه يأتي بمجموعة من المميزات التي ننصحك بتجربتها على الفور، كما يًتيح لك موقع FilterBypass مشاهدة كافة مقاطع الفيديو بأعلى جودة ممكنة، كما يستخدم الموقع بعض خوادم أوروبا، كما يُستخدم الموقع كملحق لمتصفح Google Chrome.

8- موقع Hidester

إذا كنت تبحث عن موقع مميز قادر على فتح المواقع المحجوبة بسهولة بالإضافة إلى أنه يُقدم العديد من المميزات والتي منها سهولة الإستخدام، وهو موقع Hidester الذي يعمل بصورة سريعة وأمنه لكافة المستخدمين، بالإضافة إلى إخفاء عناوين IP الخاص بكافة المستخدمين.

9- موقع Mywebproxy

وهو موقع مشابه تمامًا لكافة المواقع التي تم ذكرها والذي يُستخدم في فتح المواقع المحجوبة بسهولة والدخول عن طريق خوادم دول أخرى غير الدولة التي تُقيم بها، ويمكنك إستخدام الموقع بطريقة جدًا بسيطة ما عليك سوى كتابة الرابط الذي تُريد الدخول عليه والتصفح بهوية مجهولة.

10- موقع DontFilter

يساعدك هذا الموقع في حماية خصوصيتك بصورة كبيرة أثناء التصفح على الموقع المحجوب من قِبل المدرسة الخاصة بك أو ما شابه، بالإضافة إلى أنه يستخدمه الكثير في إنهاء البحوث واكمال المشاريع الخاصة بهم عن طريق موقع DontFilter.