شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 خطوات بسيطة لإزالة فلاتر TikTok من مقاطع الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت تطبيقات الوسائط الاجتماعية مثل Instagram و TikTok نجاحًا على مكتبات الفلاتر المصممة لإضفاء مظهر جميل على منشئ المحتوى من خلال مقاطع فيديو جيدة، وهناك اتجاه آخر الآن حيث يشارك المشاهير صورًا لأنفسهم بدون مكياج أو فوتوشوب أو مرشحات.

إذا كنت ترغب في الانضمام إلى وسائط اجتماعية خالية من التصفية، فإليك كيفية إزالة مرشحات TikTok من منشوراتك، وفقا لما ذكره موقع "business insider".





كيفية إزالة فلاتر TikTok أثناء إنشاء مقطع فيديوقد يقوم TikTok بتطبيق جميع أنواع الفلاتر على الفيديو الخاص بك بشكل افتراضي، وبالتالي ستحتاج إلى تعطيلها جميعًا.

1. في تطبيق TikTok، اضغط فوق أيقونة Plus في الجزء السفلي لبدء مقطع فيديو جديد.

2. في الجزء السفلي الأيسر، اضغط فوق تأثيرات واضغط فوق أي تأثير محدد لإيقاف تشغيله.

3. إذا كانت أيقونة التنقيح في أعلى اليمين بها علامة اختيار حمراء، فاضغط عليها لإلغاء تحديدها، ويجب أن تشاهد وضع التجميل متوقفًا عن الظهور لفترة وجيزة على الشاشة.

4. اضغط على أيقونة عوامل التصفية، واضغط على الدائرة ذات الخط المائل أعلى يسار القائمة المنبثقة.

تم الآن تعطيل جميع المرشحات والتأثيرات، لذا يمكنك تسجيل الفيديو الخاص بك والحصول على مظهر طبيعى.