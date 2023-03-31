شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسجل هدفين فى 3 دقائق أمام المريخ السودانى بتوقيع شلبى ومنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل الزمالك هدفين فى شباب المريخ السودانى فى المباراة المقامة بينهما حالياً ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

افتح التسجيل للزمالك مصطفى شلبى فى الدقيقة الأولى قبل أن يضيف ناصر منسى الهدف الثانى فى الدقيقة الرابعة.

وأعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة أحمد عبد المقصود، عن تشكيلة فريقه التى سيخوض به الأبيض مباراة المريخ السوداني المقرر لها في التاسعة مساء اليوم في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: سيد عبد الله "نيمار" - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - أحمد بلحاج - سيف جعفر.

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويدخل الزمالك مواجهة المريخ بشعار الفوز المعنوى لمصالحة جماهيره بعدما فقد حظوظه فى التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا، فى هذه المجموعة، مع شقيقه الفريق السودانى، بينما حسم الترجى التونسى وشباب بلوزداد الجزائرى بطاقتى التأهل إلى الدور المقبل من البطولة الأفريقية.



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (1)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (2)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (3)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (4)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (5)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (6)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (7)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (8)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (9)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (10)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (11)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (12)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (13)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (14)



مباراة الزمالك والمريخ السودانى (15)