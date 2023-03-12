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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون بث مباشر اليوم 12-03-2023 في الدوري الانجليزي

يخوض فريق مانشستر يونايتد، مباراة خلال منافسات الأسبوع 27، في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضد ساوثهمبتون، اليوم الأحد.

ويستهدف مانشستر يونايتد، تضميد جراحه، بعد سباعية ليفربول التاريخية، في الجولة السابقة من عمر المسابقة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، على ملعب أولد ترافورد.

(تجد المباراة أسفل الصفحة)

القناة الناقلة لـ مباراة مان يونايتد وساوثهامبتون

تنقل أحداث المباراة عبر قناة بي ان سبورتس 2 بريميوم.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد ساوثهامبتون

ويُنتظر ان يكون تشكيل مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الهولندي إريك تين هاج، على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - ليساندرو مارتينيز - رافائيل فاران - لوك شاو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - فريد - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - ماركوس راشفورد - فاوت فيجورست.

حقائق وأرقام مميزة حول موقعة اليوم

بعد أن خسر مباراتين متتاليتين على ملعبه في الدوري ضد ساوثهامبتون في يناير 2015 ويناير 2016، فإن مان يونايتد لم يخسر في أخر 6 مواجهات ضد منافسه على ملعب أولد ترافورد، حيث تناوب فيها على الفوز والتعادل، منها التعادل 1-1 في الموسم الماضي.

فشل ساوثهامبتون بتحقيق أي فوز في أخر 14 مباراة ضد مان يونايتد في جميع المسابقات (تعادل 7 – خسر 7) منذ أن تغلب عليه 1-0 في اولد ترافوترد في يناير 2016.

أحرز مان يونايتد 36 نقطة بعد التأخر بالنتيجة ضد ساوثمبتون في الدوري الممتاز، أكثر مما حقق أي فريق ضد نفس المنافس (بالتساوي مع 36 نقطة حققها ليفربول ضد نيوكاسل).

خسر مان يونايتد 0-7 أمام ليفربول في الجولة الماضية من الدوري الممتاز، لكنه لم يخسر مباراتين متتاليتين في البطولة منذ مايو – أغسطس من العام الماضي (4 على التوالي)، علما بأنه كان تلقى 8 أهداف في 10 مباريات سابقة له بالدوري.

فاز ساوثهامبتون بمباراتين من ثلاث مباريات له بالدوري الممتاز تحت إشراف المدرب روبن سيليس (خسر 1) معادلا عدد انتصاراته في 17 مباراة سابقة تحت قيادة المدربين رالف هانزهاتل ونايثن جونز (تعادل 2 – خسر 13).

في الجولة الماضية تلقى نادي مانشستر يونايتد هزيمة لا تُصدَّق في ملعب الأنفيلد أمام ليفربول بسبعة أهداف دون رد، في مفاجأة كبيرة خاصة مع الموسم الحالي، الذي شهد تتويجه ببطولة لأول مرة منذ فترة تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج.

المان يونايتد صالح جماهيره بعد السباعية، ونجح في التفوق على ريال بيتيس الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف في ذهاب دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي، وأصبح قريبا من بلوغ الدور القادم.

ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة، أما ساوثهامبتون فتراجع للمركز الأخير (21 نقطة)، عقب تفوق بورنموث على ليفربول بهدف دون رد.