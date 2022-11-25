شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة أمريكا وإنجلترا في كأس العالم 2022 اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي منتخب إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية في مباراة هامة بكأس العالم 2022، اليوم الجمعة الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة المجموعة الثانية من مسابقة كأس العالم بقطر المقامة خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويبحث منتخب انجتلرا عن تحقيق الفوز الثاني في مسابقة كأس العالم بقطر 2022 وحصد العلامة الكاملة من أجل التأهل إلى الدور المقبل بشكل رسمي بعد الفوز على إيران بنتيجة 6-2 في الجولة الأولى في المونديال، من جانبه يسعى المنتخب الأمريكي إلى حصد نقاط اللقاء من أجل الاقتراب من خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس العالم بقطر وذلك بعد التعادل أمام ويلز في الجولة الأولى.

تاريخ المواجهات

وتقابل المنتخب الأمريكي والإنجليزي في نهائيات كأس العالم 2010، وبالتحديد في الجولة الأولى وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل منهما سجلهما ستيفين جيرارد وكلينت ديمبزي.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وأمريكا في كأس العالم 2022

وتُذاع مباراة إنجلترا وأمريكا على قنوات بي إن سبورتس والكأس، وهي القنوات الناقلة لنهائيات كأس العالم 2022 في العالم العربي والشرق الأوسط، ويمكن كذلك الاستعانة بخدمة البث المباشر التي يقدمها تطبيق "تود".

ويمكن متابعة مباراة إنجلترا وأمريكا على قناة بي إن سبورتس ماكس 2 بتعليق عصام الشوالي، كما سيتم نقل اللقاء على قناتي الكأس إكسترا 1 إتشدي والكأس إكسترا 2 إتشدي ولم يتم تحديد معلق المباراة على القناتين حتى الآن.

تشكيل منتخب انجلترا ضد أمريكا في كأس العالم 2022

حارس المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: كيران تريبييه، ستونز، هاري ماجواير، شاو.

خط الوسط: ديكلاين رايس، جاد بيلينجهام، ماونت.

خط الهجوم: ساكا، رحيم سترلينج، هاري كين.

تشكيل منتخب أمريكا ضد ويلز في كأس العالم 2022

حراسة المرمى: تورنر

خط الدفاع: ديست، زيميرمان، ريم تيم، روبينسون

خط الوسط: أدامز، مكيني، موسى يونس

خط الهجوم: تيموثاوس، جوش، بوليسيتش

وبعد انتهاء مباريات الجولة الأولى، تمكن المنتخب الإنجليزي من التربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية؛ باعتباره المنتخب الوحيد الذي نجح في تحقيق الفوز في تلك الجولة، بينما، تَساوى كلًا من ويلز والولايات المتحدة الأمريكية في عدد النقاط؛ برصيد نقطة وحيدة لكلًا منهما، وتتواجد إيران في قاع هذه المجموعة؛ برصيدٍ خالٍ من النقاط.

ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم قطر 2022

منتخب إنجلترا: 3 نقاط.

منتخب ويلز: نقطة واحدة.

منتخب أمريكا: نقطة واحدة.

منتخب إيران: 0 نقاط.