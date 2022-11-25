شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة قطر والسنغال في كأس العالم 2022 اليوم الجمعة 25-11-2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض منتخب قطر مستضيف كأس العالم 2022، مباراته الثانية في البطولة، أمام نظيره منتخب السنغال.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا، في المباراة التي سوف تجمعهما على ملعب "الثمامة"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى في مرحلة مجموعات البطولة.

ويدخل المنتخب القطري اللقاء، في محاولة لتحسين صورته التي اهتزت خلال مواجهة الافتتاح، وتحقيق أول فوز له مستغلا عامل الأرض والجمهور فى تحقيق نتيجة مرضية، فى المقابل يدخل منتخب السنغال المباراة طامعا في تحقيق الانتصار رغم غياب أهم عناصره وهو ساديو ماني، والذي تم استبعاده من البطولة، بسبب الإصابة التي تعرض لها مع فريقه بايرن ميونخ، وأسفرت عن خضوعه لعملية جراحية يغيب على إثرها نحو 4 أشهر، بالإضافة إلى لاعب الوسط شيخو كوياتى.

ويتقابل المنتخبين اليوم للمرة الأولى تاريخيا، بينما واجه المنتخب السنغالى في كأس العالم منتخب أسيوى وحيد، وذلك في نسخة مونديال 2018 أمام اليابان وحسمه التعادل بنتيجة 2 – 2.

وسيكون موعد مباراة قطر والسنغال في كأس العالم 2022، والذي سيقام على استاد الثمامة، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم 2022، هو الساعة الثالثة عصر اليوم الجمعة، وذلك بتوقيت القاهرة.

وسيكون هناك قنوات مفتوحة لنقل مباراة قطر والسنغال، وذلك بعدما أتاحت شبكة bein sport نقل المباراة على القناة المفتوحة لها على النايل سات والعرب سات وسهيل سات، بجانب قناة الكأس القطرية، هذا بجانب قيام القناتين بنقل المباراة وسط استديو تحليلي ومتابعات مستمرة عبر قناة bein sports hd 2 max هذا بالإضافة لقناة الكأس 1 المشفرة.

ويحتل منتخبا قطر والسنغال المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2022 دون أي رصيد من النقاط بعدما خسرت قطر لقاء الافتتاح أمام الإكوادور بهدفين دون رد، وهي نفس النتيجة التي خسر بها منتخب السنغال مباراة الجولة الأولى أمام هولندا بهدفين دون رد.

مجموعات كأس العالم 2022

المجموعة الأولى: قطر – الإكوادور – السنغال – هولندا

المجموعة الثانية: إنجلترا – إيران – أمريكا – ويلز

المجموعة الثالثة: الأرجنتين – السعودية – المكسيك – بولندا

المجموعة الرابعة: فرنسا – أستراليا – الدنمارك – تونس

المجموعة الخامسة: إسبانيا – كوستاريكا – ألمانيا – اليابان

المجموعة السادسة: بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا

المجموعة السابعة: البرازيل – صربيا – سويسرا – الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال – غانا – أوروجواي – كوريا الجنوبية