شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي اليوم الاحد 16_10_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستضيف النصر نظيره الفيحاء، على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي.

ويحتل النصر وصافة ترتيب الدوري السعودي "دوري روشن" برصيد 16 نقطة، خلف جاره الشباب بفارق 3 نقاط، بينما يقبع الفيحاء في المركز قبل الأخير برصيد نقطتين فقط.



ويتطلع الفرنسي رودي جارسيا، مدرب النصر، لقيادة فريقه نحو تحقيق الفوز الثالث تواليا، بعد الانتصار على أبها 3-0 ثم العدالة 4-1.

موعد مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ونستعرض من خلال هذا التقرير، موعد مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين.

يلتقي النصر والفيحاء في الدوري السعودي مساء الأحد الموافق 16 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة إلا ربع مساء بتوقيت أبوظبي.

قنوات SSC السعودية



تستحوذ قنوات SSC السعودية على حقوق نقل مباريات كافة البطولات المحلية في المملكة، خلال الموسم الحالي 2022-23.

وستكون SSC1 هي القناة الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في ثامن جولات دوري المحترفين.

ويتولى المعلق سعد الغامدي مهمة التعليق على أحداث ومجريات المباراة المُرتقبة.

وكشف تقارير بأن رودي جارسيا سيعتمد على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: عبدالإله العمري– عبد الله مادو ــ ألفارو جونزاليس– جيسلان كونان

خط الوسط: لويس جوستافو - عبدالمجيد الصليهم - سامي النجعي - أندرسون تاليسكا - أيمن يحيى.

خط الهجوم: فينسنت أبوبكر.

يستضيف النصر نظيره الفيحاء، على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي.

ويحتل النصر وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد 16 نقطة، خلف جاره الشباب بفارق 3 نقاط، بينما يقبع الفيحاء في المركز قبل الأخير برصيد نقطتين فقط.

الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023

يدخل نادي النصر السعودي بقيادة الفرنسي رودي جارسيا، مواجهة صعبة مساء الأحد أمام الفيحاء على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض، في إطار الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي لموسم 2022-2023.

ويدخل النصر اللقاء من دون الأرجنتيني بيتي مارتينيز المصاب كما انضم لمستشفى العالمي الظهير الأيمن الدولي سلطان الغنام.

وكان النصر فاز أمام العدالة بنتيجة (4-1) في الجولة الماضية بينما خسر الفيحاء على ملعبه بثلاثية نظيفة أمام الاتفاق.

ويتواجد النصر في المركز الثالث برصيد 16 نقطة بفارق 6 نقاط عن الشباب المتصدر ونقطة وحيدة عن الهلال الوصيف بينما يتواجد الفيحاء برصيد نقطتين في المركز الخامس عشر.

وفي سياق منفصل يقام يوم الاثنين المقبل، حقل توزيع جوائز مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لعام 2022 وعلى رأسها جائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعبي العالم.

ويتوقع الكثيرون أن يفوز الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد بجائزة الكرة الذهبية لأول مرة في تاريخه، بعدما قاد "الملكي" الموسم الماضي لألقاب الدوري الإسباني وكأس السوبر المحلي ودوري أبطال أوروبا.

جائزة الكرة الذهبية

وتمنح مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية بشكل سنوي منذ عام 1956، باستثناء 2020، جائزة الكرة الذهبية لمن يختاره الصحفيون كأفضل لاعب في العالم.

يعتبر الصحفيان الرياضيان جابريل هانوت وجاكيه فيران، هما صاحبا فكرة الكرة الذهبية للاعبين الذين يقدمون أفضل أداء على مدار الموسم.

ويتم اختيار الفائز بالكرة الذهبية عن طريق تصويت الصحفيين، ولكن منذ عام 2007 زاد عليهم قادة المنتخبات الوطنية.

الإنجليزي ساتنلي ماتيوس أسطورة كرة القدم الإنجليزية من الثلاثينيات إلى الخمسينيات من القرن الماضي، هو الفائز الأول بالجائزة في نسختها الأولى 1956 وقت كان يلعب بين صفوف بلاكبول.