مصدر لمصراوي: صفقتين جديدتين في الأهلي رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - أنهت إدارة الأهلي اجراءات ضم عبدالله مصطفى لاعب وسط فريق سموحة، وأحمد طعيمة الذي كان يلعب في وقت سابق بالدروي اليوناني.

وعلم مراسل الخليج 365 أن الثنائي من مواليد 2003 وتم ضمهما فعليًا للفريق وانهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وأنتظم الثنائي في تدريبات فريق 2003 استعدادًا لانطلاق بطولة الجمهورية في نسختها الجديدة.

ويجيد عبدالله مصطفى في جميع مراكز خلف المهاجم، بينما يمتاز أحمد طعيمة بالبنيان القوي ويلعب في مركز الوسط المدافع.

في سياق منفصل، واصل الأهلي تدريباته صباح اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي محاضرة للاعبين، تحدث خلالها عن بعض الأمور المتعلقة بالاستعداد للمرحلة القادمة.

وقام الجهاز الفني بتخصيص فقرات استشفائية للاعبين في الجيم وفي الملعب، في إطار البرنامج الذي تم وضعه لتجهيز الفريق لمواجهة الاتحاد الرياضي المنستيري في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد خاض ثلاث مباريات ودية، استعدادا للموسم الجديد، حيث فاز على بتروجت بنتيجة 5-1، وفاز على أسوان بنتيجة 2-1، وتعادل مع طلائع الجيش بدون أهداف.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على الاتحاد المنستيري يوم 8 أكتوبر المقبل، فيما يقام الإياب في القاهرة الأسبوع التالي.