شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كاسيميرو يودع ريال مدريد.. والوجهة "أولد ترافورد" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت تقارير صحفية عن موافقة البرازيلي كارلوس كاسيميرو نجم خط وسط ريال مدريد، على الانضمام إلى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن مانشستر يونايتد توصل لاتفاق نهائي مع نظيره ريال مدريد، من أجل الحصول على خدمات كاسيميرو، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في صفقة وصلت قيمتها إلى 70 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي الملكي منحت اللاعب البرازيلي الضوء الأخضر من أجل السفر إلى إنجلترا، للخضوع إلى الفحوصات الطبية غدا الجمعة، قبل إنهاء إجراءات الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن مان يونايتد يعمل على إنهاء صفقة انتقال كاسيميرو ويأملون في الإعلان على الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وخاض اللاعب صاحب الـ 30 عاما بقميص ريال مدريد 336 مباراة في جميع المسابقات، سجل 31 هدفا وقدم 29 تمريرة حاسمة، وتوج بعدد كبير من البطولات، أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات.

وفى سياق آخر، يسعى السير جيم راتكليف، للحصول على حصة في نادي مانشستر يونايتد، في ظل التقارير الصحفية التي تتحدث عن استعداد عائلة جليزر في بيع حصة من أسهم النادي، تطلعًا للسيطرة الكاملة فيما بعد.

وكان السير جيم راتكليف، الملياردير البريطاني، أحد الأطراف المهتمة بشراء تشيلسي هذا العام، ونأى بنفسه في السابق عن شراء مانشستر يونايتد.

وقال في تصريحات لصحيفة "تايمز" الإنجليزية: "إذا كان النادي معروضًا للبيع، فإن جيم بالتأكيد مشتري محتمل".

وأضاف: "إذا كان شيء من هذا القبيل ممكنًا، فسنكون مهتمين بالتحدث من منظور الملكية طويلة الأجل".

واختتم: "هذا لا يتعلق بالمال الذي تم إنفاقه أو عدم إنفاقه، ينظر جيم إلى ما يمكن القيام به الآن، ومعرفة مدى أهمية النادي للمدينة، يبدو أن الوقت مناسب لإعادة الضبط".