شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. قرعة الكونفدرالية الأفريقية 2022-2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رغم أنها لا تحظى بنفس شعبية دوري أبطال إفريقيا، تبقى كأس الكونفدرالية الأفريقية بطولة مهمة تتابعها جماهير الكرة في القارة السمراء.

وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة مراسم قرعة الدوري التمهيدي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، الثلاثاء، وذلك بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.



وتنطلق القرعة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبوظبي.

وستسفر القرعة عن مواجهات الدور التمهيدي الأول (دور الـ64)، بالإضافة إلى المباريات المحتملة في الدور التمهيدي الثاني (دور الـ32).

في المقابل، سيتم الكشف مباريات الدور التمهيدي الثالث من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد انتهاء الدورين التمهيديين في دوري أبطال إفريقيا.

يُذكر أن فريق نهضة بركان المغربي هو بطل النسخة الماضية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، عقب الفوز على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بركلات الترجيح.

تبحث جماهير كرة القدم العربية والأفريقية عن طريقة سهلة لمشاهدة البث المباشر لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وتُقام قرعة الأدوار التمهيدية من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية يوم الثلاثاء 9 أغسطس/آب 2022، وذلك في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالعاصمة المصرية القاهرة.



أبرز القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية هي قناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على موقع "يوتيوب".كما تتولى قنوات "بي إن سبورتس" بث قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية باعتبارها الناقل الحصري للبطولتين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يمكن مشاهدة البث المباشر لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية عبر قناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على موقع "يوتيوب".

كما تُبث قناة "بي إن سبورتس الإخبارية" التي تنقل فعاليات القرعة بشكل دائم عبر موقع "يوتيوب" أيضا.



وتنطلق قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبوظبي.

يُذكر أن قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية تُقام في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالعاصمة المصرية القاهرة.

وكان الوداد المغربي قد نجح في الحصول على النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على الأهلي المصري 2-0، فيما حصد مواطنه نهضة بركان كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في 3 سنوات.



موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية هو يوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس/آب 2022.

وتنطلق قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.



القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية هي قناة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على موقع "يوتيوب".

بالإضافة إلى ذلك، تتولى قناة "بي إن سبورتس الإخبارية" نقل فعاليات قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في الأدوار المختلفة.



تتواجد قناة بي إن سبورتس الإخبارية على القمرين الصناعيين سهيل سات ونايل سات عبر الترددات التالية.

تردد قناة بي إن سبورتس الإخبارية على نايل سات

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة بي إن سبورتي الإخبارية على سهيل سات

التردد: 11566

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

يمكن مشاهدة البث المباشر لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية من خلال الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على موقع "يوتيوب".

فضلا عن ذلك، يمكن متابعة البث المباشر للقرعة من خلال الحساب الرسمي لقنوات بي إن على موقع "يوتيوب"، والمتواجد عليه قناة بي إن سبورتس الإخبارية.