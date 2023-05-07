كما ولدتها أمها بأوقح إطلالة على الكوكب .. رهف القنون تفقد عقلها وتروج لموقع اباحي بإظهار مؤخرتها.. اتفرج

الفتاه السعوديه مشهوره السوشيال ميديا رهف القانون التي تثير الجدل دائما وتغضب السعوديين والعرب باطلالاتها المثيره للجدل.

بعد ما استطعت الهرب الى كندا ودائما ما تنشر صور غير اخلاقيه اضافه الى علاقاتها الكثيره حيث ظهرت مع صديق قالت انه صديقها وسوف تتزوجه وبعد ذلك قالت انها انجبت منه ولكن بعد ذلك اعلن صديقه ان الطفل الذي انجبته رهف القانون ليس ابنه

لاقت صورة رهف القنون ضجة واسعة تعرضت بها لإنتقادات حادة من قبل المتابعين بسبب ابراز مفاتنها بطريقة فاضحة بأرتدائها تنوره قصيرة جدا اظهرت مناطقها الحساسة مما اتهمها المتابعين بتشويه صورة الفتيات السعوديات، بينما اعتبر البعض ان اطلالتها عادية مقارنة باطلالاتها السابقة والتي تجاوزت بها الخطوط الحمراء.

وبعد فضيحة ظهورها بقبلات حميمية مع فتاة داخل سيارة، كشفت رهف القنون عن هوية حبيبتها، عبر خاصية “إنستغرام ستوري” حيث نشرت صورة تجمعها بفتاة شقراء تُدعى “سيدني إليسا”، وأرفقتها بتعليق “My Girlfriend” أي “حبيبتي”.

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