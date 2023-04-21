فن ومشاهير

رهف القنون تثير غرائز الشباب وتكشف عن عضو حساس من جسمها بالكامل

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فنون - سعد محمود - ظهرت مراهقه  في الوطن العربي تدعى رهف القانون هي  من اصول سعوديه ولدت عام 1993 اثارت هذه المراهقه جدل وضجة كبيره داخل الوطن العربي بسبب الفيديوهات التي تقوم بنشرها  على منصه سناب شات وهي تقوم بدعم المواقع الغير مناسبه والممنوع داخل الوطن العربي

تعتبر هذه الفتاه من اشهر الفتيات على منصه سناب شات بعد قيامها بانشاء صفحه رسميه على منصه سناب شات وذلك من اجل معرفه نشر فيديوهات لها على هذه المنصه احتوت هذه الفيديوهات على قيام هذه المراهقه بدعم المواقع والصفحات الممنوع

نشرها داخل الوطن العربي والغير مناسبه للجميع تصدرت بعدها ترند تويتر وتعرض انتقادات  واسع من الجمهور والمتابعين بسبب الفيديوهات التي تحتوي على وجود هذه المراهقه داخل غرفه النوم وهي تقوم بكشف المحظور.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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