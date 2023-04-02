المشهورة السعودية مودل اش تتخطى رهف القنون وتستعرض حجم صدرها الطاغي خلال في مباشر دون أن تغطيه بشيء

عدن - سعد محمود - نشرت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية ​مودل آش​ صورة فاضحة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، إستعرضت فيها حجم صدرها الكبير.

آش ظهرت وقد إرتدت توب كاشفة بشكل كبير عند منطقة الصدر، ما جعلها تبدو نصف عارية وعرضها لإنتقادات الجمهور.

وكانت قد تعرضت مودل آش للتنمر والتعليقات المسيئة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها صورة سيلفي لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، واضعة مستحضرات التجميل على وجهها بطريقة ملفتة، لا بل صادمة بالنسبة للبعض.

فاعتبر كثيرون أن قلم الحمرة الذي استخدمته مبالغ به، كما ان الايلاينر الذي وضعته على عينيها لا يناسب شكل وجهها، على الرغم من انها صاحبة ملامح طبيعية جذابة، اضافة الى جسمها الرشيق ولبسها الضيق.