من غير البتاع .. ظهور فاضح للفنانة المراهقة حلا الترك قد يدمر مسيرتها الفنية

انت الان تتابع خبر سروال حلا الترك يشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. ظهور فاضح للفنانة المراهقة قد يدمر مسيرتها الفنية.. اتفرج والان مع التفاصيل

فنون - ياسمين عبد العظيم - ظهرت الفنانة حلا الترك، بإطلالة طبيعية بدون مكياج، واضعة نظارات طبية، أثناء لقاء مباشر لها.

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وأعرب عدد من متابعيها بإعجابهم بهذه الإطلالة، وأنها أعادتها إلى طفولتها مجددا.

حلا الترك بـ”سروال عادي” وإطلالة فاضحة

وكان آخر إطلالة لـ”حلا الترك” في صورة ظهرت فيها مرتدية ملابس كاجوال حيث اختارت سترة من الجلد باللون الأسود مع سروال عادي باللون نفسه.

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