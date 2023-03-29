بالملابس الداخلية فقط .. صافينار تعلم البنات المحظور ومعلقة تصرخ: أوووف أني سخنت!! (فيديو وصور)

بيروت - ثريا شاهين - أثارت الراقصة الشرقية صافينار ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشرها فيديو قصير على حسابها الشخصي في موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت فيه بطريقة فاضحة أغضبت الجمهور الذين انهالو عليها بالتعليقات المنتقده لتجاوزها الخطوط الحمراء وأتهموها بأنها تنشر الإباحيّة وتعلم البنات المراهقات الجرأة والأشياء المحظورة.

ورغم أن المقطع صغيرا جداً، ولم تتجاوز مدته 7 ثواني فقط، إلا أن انتشاره كان واسع وأحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وارتدت الراقصة صافينار في المقطع ملابس داخلية فقط، بلون بنفسجي، واستعرضت رشاقة جسمها على أنغام أغنية أجنبية.

اني سخنت لما شوفت جسمك مابالك الرجاله!

رغم التعليقات المنتقدة لطريقة ظهور صافينار، إلا أن هناك بعض المعلقين، خصوصا النساء، أشادو بجسمها الرشيق والمثير، حيث علق حساب يحمل إسم منال السعيد قائلا: "أوووووف ايه ده ده انا ست وحاسه اني سخنت لما شوفت جسمك مابالك الرجاله".

وقالت معلقة أخرى: "اهدي ياصوفي الشباب تعبان لوحده مش هنبقا احنا والدنيا عليهم.

أما ريم فقد أكتفت بتعليق قصير قالة فيه: "ملكة جمال العالم".



