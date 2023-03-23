اتفرج .. ديمي روز تستعرض كامل جسدها برداء شفاف يكشف ما تحته بوضوح في اقوى مشهد خادش بالكون .. أثارة جنون الشباب

شكرا لقرائتكم خبر عن ديمي روز تستعرض كامل انوثتها برداء شفاف يكشف ما تحته بوضوح في اقوى مشهد خادش بالكون .. أثارة جنون الشباب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت عارضة الأزياء العالمية، ديمي روز​، صورا حديثة وجريئة لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات.

وظهرت ديمي روز في الصور عارية تماما، مكتفية بارتداء فستانا شفافا باللون الأحمر، بدون أي قطعة ملابس داخلية.

وتفاعل المتابعون مع الصور، معبرين عن إعجابهم بإطلالة روز، كما وجه البعض إنتقادات لها بسبب جرأة اطلالتها معتبرين أنها تخطت الجرأة.

يذكر أن عارضة الأزياء العالمية، نشرت سابقاً، العديد من الصور المثيرة للجدل، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت في إحدى تلك الصور عارية تماما، وفي صورة أخرى بدون حمالة الصدر، مكتفية بارتداء بيبي دول شفاف.

وإلتقطت الصورة الثانية لها وكان أحدهم يضع يده على رقبتها، ما دفع بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي، إلى التأكيد أنها دائماً ما تعمد إلى استعراض حجم صدرها في إطلالاتها.