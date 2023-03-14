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رهف القنون بكل جرأة تنزع ثوب الخجل وتلامس عوراتها المكشوفة بطريقة أخجلت الجميع ..شاهد الان

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الرياض - روايدا بن عباس - نشرت عبر حسابها في انستغرام صورة لها وصفت بالخادشة، حيث ظهرت بها وهي ترتدي فستان قصير جدا كشف عن كل أفخاذها،

 

 

وبصدر مكشوف، ووقفت بوضعية مثيرة حتى تبرز مفاتنها أكثر، كما وضعت يدها على صدرها والأخرى على فخذها بقصد الإغراء، وأغلقت خاصية التعليقات امام المتابعين.

 

 

ورغم انها منعت المتابعين من التعليق لكن تم تداول صورتها على نطاق واسع، ولاقت انتقادات حادة من قبل البعض اواتهموها بالاباحية وتشويه صورة نساء ،

 

 

كما لاحظ البعض زيادة وزن رهف وعضلاتها حتى أصبح جسدها اشبه بالرجال وخاصة مع الوشم الكبير الذي رسمته على يدها، بينما تغزل البعض باطلالتها واثارتها.

 

 

هذا واستعرضت رهف القنون مؤخرا​ سهراتها مع مجموعة من البنات، ظهرن جميعهن بملابس فاضحة، ويمارسن حركات مخلة بالأداب، حيث تسعى رهف لاستفزاز متابعيها ومنتقديها،

 

كما أشارت بعض المصادر الى ان رهف القنون جمعت ثروة هائلة بعد هروبها من السعودية، تقدر ب1 -5 مليون دولار أميركي، ما أثارت الجدل عن مصدر الثروة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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