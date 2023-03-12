شاهد .. زينه تفاجئ الجمهور بوصله رقص فاضحه بفستان اسود اظهر صدرها بالكامل امام الكاميرا

بيروت - ثريا شاهين - نشرت الفنانه زينه خلال الساعات الماضية فيديو على صفحتها الرسميه على انستغرام وهي تقوم بوصله رقص وترتدي فستان اسود قصير شفاف اظهر جمال جسدها على احد الشواطئ بشرم الشيخ وقامت بنشره على الصفحه الرسميه على الفيسبوك وانتشر الفيديو بطريقه كبيره على وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل واثاره ضجه كبيره

واثارت الفنانه زينه الجدل مجددا بعد قيامها بنشر الفيديو وهي تقوم بوصله رقص بفستان اسود شفاف اظهر جسمها بالكامل وقامت بنشره على صفحتها الرسميه على انستغرام واثار هذا الفيديو جدلا كبيرا وضجة واسعه داخل الوسط الفني والمحبين للفنانه زينه بعد نشر الفيديو بساعات

بفستان اسود شفاف زينه تشعل الجدل داخل الوسط الفني

بعد نزوله بساعه ونال هذا الفيديو انتقادات كبير داخل الوسط الفني والمتابعين للفنانه لاحتواء الفيديو على لقطات غير لائقه.. شاهد الفديو قبل الحذف.