الولايات المتحدة توسع قائمة أعراض فيروس كورونا

وسعت السلطات الصحية الأميركية قائمة الأعراض المرجحة لعدوى فيروس كورونا، وأدرجت فيها 6 أعراض جديدة. وشملت قائمة أعراض العدوى، والتي وضعتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، 3 أعراض هي درجة الحرارة المترفة للجسد والسعال وصعوبة التنفس، قبل أن يتم توسيع هذا العدد اليوم.
وأضافت المراكز الأميركية على قائمة أعراض الفيروس النفضان والارتعاش المترافق بالانتفاض والألم في العضلات والصداع والتهاب الحلق وتراجع حاستي الشم والذوق، موضحةً أن أن كل هذه الأعراض يمكن أن تظهر على المريض في غضون فترة تتراوح بين 2 إلى 14 يوما.
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